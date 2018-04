Gold vs. Silber: Aufstieg der grauen Metalle im zweiten Quartal

Einem Bericht des auf Rohstoffe spezialisierten Maklerunternehmens RJO Futures zufolge werden die schwindenden Ängste vor einem Handelskrieg dem Gold die Aufmerksamkeit rauben und ein Licht auf Silber, Platin und Palladium scheinen lassen. Die geht aus einem aktuellen Artikel von Kitco News hervor.Die industrielle Nachfrage werde die Metalle, die sich derzeit bereits am unteren Ende ihrer Handelsspannen bewegen, wahrscheinlich vorantreiben. "Silber, Platin und Palladium könnten sich in einer besseren Anstiegsposition als Gold befinden," so hieß es in dem Bericht. Silber könnte hierbei die größte Steigerung verzeichnen, da es verglichen mit Gold bereits grundlegend unterbewertet ist. Gegenüber dem gelben Metall hat der Silberkurs das tiefste Niveau der letzten zwei Jahre erreicht.Der Bericht erwähnt ebenso, dass die Spekulanten ihre Long-Positionen am Silbermarkt beinahe vollständig aufgegeben haben. Derzeit halten die Trader des "Managed Money" eine rekordhohe Netto-Short-Position von 39.604 Kontrakten. Das könne darauf hindeuten, dass die bearische Stimmung einen Höhepunkt erreicht.Dass Gold einen weiteren Anstieg im zweiten Quartal dieses Jahres verzeichnet, sei dagegen weniger wahrscheinlich. Grund dafür ist eine erwartete Abmilderung der Handelsspannungen sowie die Aussicht, dass Erhöhungen des US-Zinses den Dollar unterstützen werden. Zudem wird die Volatilität an den Märkten nach Einschätzung der Analysten von RJO Futures voraussichtlich im moderaten Bereich bleiben wird.© Redaktion GoldSeiten.de