Anleihekönig Gundlach: Gold könnte um 1.000 Dollar steigen

Wie Jeffrey Gundlach auf der von John Mauldin organisierten Strategic Investment Conference erklärte, ist er optimistisch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Gold ausbricht und die Preise auf bis zu 1.500 Dollar je Unze steigen. Dies berichtete Kitco News News gestern.Der CEO des Unternehmens Doubleline, der auch bekannt als "Anleihekönig" ist, erregt damit erneut die Aufmerksamkeit der Goldinvestoren, da er das gelbe Edelmetall aktuell an einem kritischen Wendepunkt sieht.Aktuell, so meint er, würde Gold eine massive vier- bis fünfjährige Basis bilden. Wenn die Preise über diesen Widerstand klettern würden, könnte man erwarten, das Gold um 1.000 Dollar steigt. Seine bullischen Kommentare kommen zu einem interessanten Zeitpunkt, da der Goldmarkt derzeit am oberen Ende seiner Range gehandelt wird und ein 7-Wochen-Hoch erreicht hat.Der deutlichste Faktor hinter Gundlachs bullischen Aussichten ist ein schwächerer US-Dollar. In seiner Präsentation erklärte er, dass er einen weiteren Rückgang des Dollars 2018 erwarte. "Wenn es ein lausiges Jahr für den Dollar war, wie letztes Jahr, dann folgt darauf typischerweise ein weiteres schlechtes Jahr," sagte er.Viele technische Analysten seien ebenfalls der Meinung, dass der Goldpreis den anfänglichen Widerstand von 1.360 Dollar je Unze überwinden müsse, um sich das Hoch von 1.375,50 Dollar je Unze im Januar zum Ziel setzen zu können.© Redaktion GoldSeiten.de