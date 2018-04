Moskau: Physisch auslieferbare Goldfutures ab September handelbar

Die Moskauer Börse reformiert ihren Rohstoffterminhandel. Wie mondovisione.com gestern meldete, soll die Einführung neuer Gold- und Rohölkontrakte zusätzliche Möglichkeiten für Investoren und Händler eröffnen.Bereits im Dezember hatte die Börse angekündigt, dass es künftig die Option geben soll, Goldfutures physisch ausliefern zu lassen. Bislang erfolgt die Abrechnung ausschließlich mittels Barauszahlungen.Nun wurden dem Artikel zufolge weitere Details bekannt: Ab September wird der Derivatemarkt der Moskauer Börse um einen auf Rubel lautenden Goldterminkontrakt erweitert, der den Tradern die Möglichkeit gibt, das Gold anschließend physisch über den Edelmetall-Spotmarkt der Börse ausliefern zu lassen. Jeder Kontrakt kontrolliert dabei 10 Gramm des gelben Metalls. Das Clearing erfolgt monatlich."Das neue Goldinstrument wird Banken, die mit Gold handeln, sowie den Bergbauunternehmen und den Betreibern der Scheideanstalten helfen, Preisrisiken besser zu managen und eine russische Gold-Benchmark zu etablieren", kommentierte Igor Maritsch, der leitende Direktor des Geld- und Derivatemarktes in Moskau, die neuen Rohstoffkontrakte.Darüber hinaus wird die Börse bereits in diesem Monat Futures und Optionen für leichtes, schwefelarmes Rohöl einführen (Light Sweet Crude Oil), die den an der New Yorker Warenterminbörse NYMEX gehandelten Kontrakten gleichen.© Redaktion GoldSeiten.de