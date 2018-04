Jadar Lithium Ltd.: Feldprogramm für Rekovac, Krajkovac und Vranje Süd definiert

- Planung und Überprüfung der Daten für die Konzessionen Rekovac, Krajkovac und Vranje Süd abgeschlossen- Alle drei Konzessionen gelten als viel versprechend hinsichtlich einer hydrothermalen, in Sedimente eingelagerten Lithium-Borat-Mineralisierung, die mit der Lagerstätte Jadar von Rio Tinto vergleichbar ist.- Das Arbeitsprogramm ist definiert, mit den Feldarbeiten in Krajkovac wird derzeit begonnen.12. April 2018 - Jadar Lithium Ltd. (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Planung eines Feldprogramms für die Konzessionen Rekovac, Krajkovac und Vranje Süd abgeschlossen hat; die Feldarbeiten in der Konzession Krajkovac sind bereits im Gange.Alle drei Konzessionen gelten als viel versprechend hinsichtlich einer hydrothermalen, in Sedimente eingelagerten Lithium-Borat-Mineralisierung, die mit der Lagerstätte Jadar von Rio Tinto vergleichbar ist. Die Konzessionen Vranje und Krajkovac gelten außerdem als viel versprechend hinsichtlich einer pegmatithaltigen Lithiummineralisierung.Das Arbeitsprogramm in den Konzessionen wird die Entnahme von Proben aus Flusssedimenten und Ausbissen und eine Übersichtskartierung der Sedimentbecken und der ausstreichenden Granitausbisse umfassen. Im Bereich der Sedimentbecken wird sich das Programm auf die Kartierung und Probenahme rund um Verwerfungen konzentrieren, die möglicherweise als Fluidwege aus einer potenziell verdeckten Mineralisierung fungieren.Die Feldarbeiten in der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession Krajkovac sind im Gange. Das Projekt Krajkovac in Serbien befindet sich 190 km südöstlich der Hauptstadt Belgrad. Das Projektgebiet besteht aus einem Granitkomplex, der in hochgradig umgeformten proterozoischen Gneis, Schiefer, Quarzit und Marmor intrudiert, die von Schluffen, Sanden und Schotter aus dem Miozän überlagert sind. Das Unternehmen hat eine Desktop-Evaluierung des Projektgebiets abgeschlossen und ein Arbeitsprogramm konzipiert mit dem Ziel, das Potenzial des Projekts im Hinblick auf eine Lithium- und Boratmineralisierung zu bestimmen.Das Team plant die Kartierung des Granitkomplexes mit dem Ziel, die pegmatitischen Ausbisse zu definieren. Aus allen Pegmatitausbissen werden Proben entnommen, die auf Lithium und eine damit verbundene Mineralisierung untersucht werden. Das Unternehmen beabsichtigt ferner, ein konzessionsweites Flusssediment-Probenahmeprogramm durchzuführen, das die Definition der Interessensschwerpunkte unterstützen soll, die im Zentrum eines Folgeprogramms stehen werden. Außerdem wird das Unternehmen die sedimentären Schichtfolgen innerhalb des Konzessionsgebiets evaluieren, um festzustellen, ob sie möglicherweise eine hydrothermale Lithium-Borat-Mineralisierung enthalten. Nach Abschluss des Programms wird das Unternehmen alle entnommenen Proben zur Analyse an ein akkreditiertes Labor versenden.Das Unternehmen wird dem Markt Informationen über alle weiteren Entwicklungen im Hinblick auf die Projekte bereitstellen, sobald diese vorliegen.Luke Martino, Non-Executive ChairmanTel: +61 8 6489 0600E: luke@jadarlithium.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!