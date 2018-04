Salt Lake Potash Ltd.: Argonaut Analyst zu Mitsubishi

Gestern hat sich nochmals Argonaut zu Salt Lake mit einem Update geäußert. Der Analyst sieht das MOU mit Mitsubishi auch so positiv wie ich. Einen derart starken Partner für die Anfangsphase des Projektes zu gewinnen, bestätigt die Machbarkeit des Vorhabens und stärkt das Vertrauen.Zudem rechnet Argonaut damit, dass durch die Vereinbarung mit Mitsubishi die Türen für Finanzierungen aufgestoßen werden und das Interesse von anderen Unternehmen steigen wird. Argonaut hat die Aktie mit einem positiven Ausblick auf "spekulativ kaufen":In Rohstoffsektoren, in denen die Produktspezifikationen entscheidend sind, werden Abnahmeverträge geschlossen. Nur wenn das Endprodukt dem Abnehmer in Sachen Eigenschaften und Qualität passt, unterschreibt er.Dies hat Mitsubishi bei Salt Lake Potash in Form einer Absichtserklärung getan.Mitsubishi ist aber seit vielen Jahren nicht nur ein zuverlässiger Abnahmepartner für australische Unternehmen, sondern investiert teilweise auch große Summen in die Entwicklung der Projekte.In der Tabelle hat Argonaut die jüngsten Abnahmeverträge von Mitsubishi im australischen Rohstoffsektor aufgelistet (oben) und darunter die aktiven Investments der Firma.Laufen die weiteren Verhandlungen gut, wäre auch ein Direktinvestment von Mitsubishi in Salt Lake sicherlich ein Thema, das den japanischen Giganten interessieren könnte.Die Aktie heute mit Schlusskurs über 0,60 AUD:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.