Robert Rethfeld: Gesamtmarkt im Erholungstrend nach der heftigen Korrektur

Spätestens seit Februar sind die Anleger wach gerüttelt worden. Die Lethargie der stetig steigenden Kurse ist vorüber. Ist mit dem Sturz im Februar das Schlimmste überstanden? Stehen jetzt die Börse-Ampeln wieder auf grün und ist die Zeit für einen günstigen Einstieg gekommen? Mehr dazu in dieser Sendung.Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest im Interview mit Johanna Claar zu Goldreis, der Wirtschaftsstimmung in der EU, die Performance der einzelnen Branchen und was Sie jetzt beim Dax erwartet.Zum DAF-Video: Videobeitrag ansehen © DAF Deutsches Anleger Fernsehen AG