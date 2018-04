Russland: Zunahme der Gold- und Devisenreserven

Gestern Donnerstag gab die Zentralbank der Russischen Föderation den derzeitigen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, unter Einschluss ihrer Goldbestände, in US-Dollar bekannt.Dieser Wert hat sich über die letzten Wochen hinweg und bis in den April hinein kontinuierlich erhöht.Am 6. April 2018 betrugen die Gold- und Devisenreserven Russlands den Daten zufolge 458,9 Milliarden Dollar. Somit lag ihr Wert am letzten Freitag 1,3 Milliarden Dollar über dem Wert der vorherigen Woche. Am 30. März 2018 hatten sich die Währungsreserven auf 457,7 Milliarden Dollar belaufen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de