WTI-Future erreicht neues Dreijahreshoch

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Rohöl-Futures von 2003 bis heute, bei Kursen von 67,39 USD/Barrel. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Rohöl Futures für jeden Monat ab.Seit Juni 2017 befindet sich das schwarze Gold in einem starken Aufwärtstrend. Das bisherige Jahreshoch vom 25. Januar bei 66,59 wurde nicht zuletzt durch die sich zuspitzende Syrienkrise knapp überschritten. Mit 67,66 erreichte der Röhöl-Future ein neues Dreijahreshoch. Momentan handelt das schwarze Gold um den eingezeichneten Widerstand des wichtigen Marktwendepunkts aus dem Mai 2010. Insgesamt bleibt das langfristige Chartbild positiv, der Aufwärtstrend wurde erneut etabliert.Aus der mittelfristigen Perspektive des Wochencharts wurde in den abgelaufenen Wochen die seit Ende Januar bestehende auf dem Wochenchart eingezeichnete Abwärtstrendlinie erst überschritten und danach nochmals von oben getestet. Dieser idealtypische Rücksetzer auf die Trendlinie kann als eine Art Bestätigung für den „Dreiecksausbruch“ angesehen werden. Der übergeordnete Aufwärtstrend hat sich wieder durchgesetzt.Aus der Perspektive des langfristigen Monatscharts befindet sich der WTI-Future in einem klaren Aufwärtstrend. Der Abwärtsimpuls seit Ende Januar wurde beendet und ist lediglich als gesunde Gegenbewegung im bestehenden Aufwärtstrend zu werten. Mit dem Überschreiten des Jahreshochs wurde der Trend neu etabliert.Ein Test der psychologisch wichtigen 70er Marke ist nun wahrscheinlich. Sollte sich die Situation in Syrien etwas entspannen, ist mit einem kurzfristigen Rücksetzer auf die dynamische, etwas überhitzte Aufwärtsbewegung der letzten Tage zu rechnen.Die langfristigen Aussichten bleiben jedoch positiv. Insbesondere bei Kursen über 70 ist der wichtige Pivotpunkt aus dem Oktober 2011 als nächsthöhere Widerstandszone zu definieren.Bei Kurse unterhalb von 58 würde das positive Bild an Glanz verlieren.© Björn Heidkamp