Kitcos Goldumfragen: Geopolitische Spannungen sorgen für bullische Stimmung

Die Umfrage, die das Nachrichtenportal Kitco News wöchentlich unter verschiedenen Teilnehmern des Goldmarktes durchführt, zeigte am vergangenen Freitag, dass die große Mehrheit der Privatanleger und Finanzprofis derzeit optimistisch auf die kurzfristige Preisentwicklung blickt. Den Angaben zufolge wird sowohl aufgrund des militärischen Eingreifens der USA in Syrien als auch aufgrund positiver technischer Faktoren mit einem Anstieg des Goldkurses gerechnet.In der letzten Wochen nahmen 16 professionelle Trader und Analysten an der Umfrage teil. Elf von ihnen (69%) prognostizierten demnach Kursgewinne, während drei (19%) einen Rückgang des Goldpreises erwarten. Zwei (13%) glauben, dass sich Gold in dieser Woche seitwärts entwickelt.Darüber hinaus gaben auch 2.142 Vertreter der Main Street ihre Stimme ab. Von den privaten Goldanlegern waren 82% (1.764 Teilnehmer) bullisch und nur 12% (267 Teilnehmer) bearish eingestellt. Die restlichen 5% (111 Teilnehmer) gaben eine neutrale Einschätzung ab.© Redaktion GoldSeiten.de