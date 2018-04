China meldet sinkende Goldnachfrage im ersten Quartal

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat der Goldkonsum in China unterm Strich abgenommen. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua gestern meldete, wurde insbesondere bei der Nachfrage nach Goldbarren ein deutlicher Rückgang verzeichnet, während im industriellen und im Schmucksektor mehr Gold gekauft wurde als im Vorjahr.Den Angaben des Branchenverbandes China Gold Association zufolge sank der Goldkonsum im Märzquartal 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 um insgesamt 5,44% auf nunmehr 285 Tonnen. Die Goldbarrenverkäufe fielen dabei 28% geringer aus als im letzten Jahr und beliefen sich auf 73,3 Tonnen. Demgegenüber stand eine Zunahme der Münznachfrage um 8% auf 2,7 Tonnen.Auch die Nachfrage nach Goldschmuck erhöhte sich im Zeitraum von Januar bis März um 5,6% und stieg auf 180,5 Tonnen. In der Industrie wurden zudem 28,5 Tonnen Gold benötigt, 6,6% mehr als im Vorjahr.Der Goldausstoß ist der Mitteilung zufolge ebenfalls um knapp 3% gesunken und erreichte in den drei Monaten 98,2 Tonnen. Damit setzt sich der Trend des letzten Jahres fort: 2017 wurde in der chinesischen Goldproduktion insgesamt ein Rückgang von 6% verzeichnet. Mit einem Gesamtausstoß von 426 Tonnen blieb das Land dennoch der weltweit größte Produzent.© Redaktion GoldSeiten.de