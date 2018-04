US-Treasuries im Februar: China kauft, Japan verkauft

Quelle: U.S. Department of the Treasury

China hat seine Bestände an amerikanischen Staatsanleihen im Februar 2018 leicht aufgestockt, nachdem es sie im Januar um knapp 17 Milliarden Dollar reduziert hatte. Im zweiten Monat des Jahres kaufte das Land wieder US-Treasuries im Wert von 8,5 Milliarden Dollar zu und erhöhte seine Gesamtbestände damit auf 1.176,7 Milliarden Dollar. Dies geht aus den neusten Zahlen hervor, die das US-Finanzministerium gestern veröffentlichte.Japan, nach China der zweitgrößte Gläubiger der USA, hat den Umfang seiner Treasuries im Februar dagegen von 1.065,8 Milliarden Dollar auf 1.059,5 Milliarden Dollar verringert. Verkauft haben u. a. auch Irland (-13,5 Milliarden Dollar), die Schweiz (-3,1 Milliarden Dollar), Taiwan (-4,7 Milliarden Dollar) und Russland (-3,1 Milliarden Dollar). Deutschland und das Vereinigte Königreich kauften im Berichtszeitraum hingegen US-Staatsanleihen im Wert von 7,5 Milliarden Dollar bzw. 7,2 Milliarden Dollar zu.Insgesamt belief sich die Auslandsverschuldung der USA über Anleihen zum 28. Februar 2018 auf 6.291,6 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de