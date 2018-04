Goldex Resources Corp.: Prozess-Ingenieure engagiert

VANCOUVER - Goldex Resources Corp. (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) (Goldex oder das Unternehmen) hat sich mit Allihies Engineering Incorporated und Dr. Corby Anderson, Professor an der Colorado School of Mines, in Zusammenarbeit mit Montana Tech's Center for Advanced Mineral, Metallurgical and Materials Processing und Continental Metallurgical für mineralogische und metallurgische Bewertung, Trennung, Verwertung und Verarbeitung von Proben, die aus dem Korokoro-Grundstück entnommen wurden, vereinigt.Proben der goldhaltigen Laterit- und Saproliterze aus verschiedenen bekannten Erzzonen auf dem Minengelände, entnommen einer Reihe von Standorten und Tiefen wurden an Allihies Engineering Incorporated in Butte Montana geschickt, wo die metallurgische und Prozessanalyse mit Dr. Corby Anderson koordiniert wird. Dr. Anderson wird mit Montana Tech bei der Verwendung ihres Mineral Liberation Analyzers (MLA) zusammenarbeiten, welcher der einzige kommerziell erhältliche Analyser in der westlichen Hemisphäre ist. Das MLA vereint ultraschnelle hochauflösende Elementarverteilungsanalyse und Freisetzungsanalyse, so dass große geologische Proben bis in den Mikrometerbereich analysiert werden können.Dadurch wird Goldex ermoeglict, die elementare und partikelbasierte Zusammensetzung des Erzes zu definieren, wo sich das Gold und in welchen Komplexen es sich befindet, welches freigesetzt wird oder in anderen Partikeln eingeschlossen ist und welche Zusammensetzung es hat, um den besten Weg zur Extraktion zu finden und um die Skalierung auf Produktionsebenen am Minenstandort zu planenDr. Corby Anderson (QP - Qualifizierte Person, CEng, FltWHM, FL Chem). Dr. Corby Anderson ist Professor in der Abteilung für Metallurgie und Materialtechnik an der Colorado School of Mines als Harrison Western Professor für Metallurgie und Werkstofftechnik. Dr Anderson lehrt und forscht als Mitglied des Kroll-Instituts für extraktive Metallurgie und ist Experte auf den Gebieten der extraktiven Metallurgie, Mineralverarbeitung, Abfallminimierung und Recycling. Dr. Anderson hat einen umfangreichen Hintergrund in industriell orientierter Forschung und war verantwortlich für die Entwicklung und den Erfolg des Zentrums für Advanced Mineral and Metallurgical Processing bei Montana Tech. Dr. Anderson erhielt den von Tanaka Kikinzoku Kogyo KK aus Japan gesponserten und von der IPMI gegruendeten Premier Award. Mit diesem Preis werden wichtige Beiträge der Karriere zur Förderung der Edelmetallindustrie, sei es im technologischen, kommerziellen, wirtschaftlichen oder Managementbereich, gewürdigt. Dr. Anderson ist ein professionell registrierter Ingenieur mit fast 36 Jahren Erfahrung in den Bereichen Prozess, Chemie und Metallurgietechnik, Ingenieurdienstleistung, Konstruktion, Lehre, Forschung, Professional Service, Consulting, Management und Industrieanlagenbetriebe.Goldex entschied sich für Dr. Anderson aufgrund seiner ausgewiesenen Expertise bei der Maximierung der Effizienz der Wiedergewinnung. Das Unternehmen sieht erwartungsvoll den Ergebnissen der metallurgischen Arbeiten und der Assay-Tests erwartungsvoll entgegen.CHARLES ROSS, Präsident REGIONALE GEOLOGISCHE KARTEhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43113/Gdx2018-04-17-News-Engineers-DE.001.jpegRegionale Geologie und Lage von Korokoro und Hauptlagerstätte