Desert Lion Energy erbohrt 2,25% Li2O über 9,00 m auf Rubicon

TORONTO, 18. April 2018 - Der namibische Lithiumproduzent Desert Lion Energy Inc. (TSXV: DLI) ("Desert Lion" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Phase 1 und Phase 2 eines dreiphasigen Bohrprogramms vor der erwarteten Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung Ende des zweiten Quartals 2018 abgeschlossen hat. Phase 1 und Phase 2 umfassten 1.064 Kernbohrungen (Diamond Drilling, "DD") und Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling, "RC") mit einer Gesamtlänge von 19.500m. Heute berichtet das Unternehmen ausgewählte Ergebnisse (22 Bohrungen). Die Ergebnisse von 5 weiteren Bohrungen stehen noch aus."Ich bin sehr stolz auf die bis dato im Rahmen des Bohrprogramms 2017 durchgeführten Arbeiten. Die Ergebnisse aus den Phasen 1 und 2 sind ermutigend und zeigen einen deutlichen Weg zu unserer Mineralressourcenschätzung, deren Veröffentlichung gegen Ende des zweiten Quartals 2018 erwartet wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein und unterstützt unsere Pläne einer weiteren Ausdehnung unserer Arbeiten," sagte Tom Johnston, President und CEO von Desert Lion.Bohrungen der Phase 1 umfassten 10.700m an DD- und RC-Bohrungen, die sich auf die Abgrenzung der Erweiterung auf Rubicon und Helikon im Streichen und und in Fallrichtung konzentrierten. Ausgewählte Ergebnisse aus Bohrungen der Phase 1 und 2 schließen folgende hochgradige Lithium- und Tantalabschnitte ein:- 1,30 % Li2O über 5,30m in RDH005- 2,60 % Li2O über 1,96m in RDH017- 2,25 % Li2O über 9,00m in RRCH012- 2,66 % Li2O über 2,76m in HDH004- 2,30 % Li2O über 6,07m in HDH017- 1,79 % Li2O über 5,25m in HDH015- 1.727 ppm Ta2O5 über 4,43m in RDH035- 371 ppm Ta2O5 über 7,03m in RDH067- 652 ppm Ta2O5 über 15,10m in HDH002Phase 1 umfasste ebenfalls ein ausgedehntes Programm zur Entnahme von Schlitzproben, Proben aus Gruben und Schürfgräben auf Rubicon, Helikon und ausgewählten regionalen Zielen einschließlich Marble Hill. Lepidolith haltige Halden und Kippen auf Rubicon wurden ebenfalls mittels eines detaillierten RC-Bohrprogramms überprüft, das 573 Bohrungen umfasste. Nach Abschluss der Phase 1 Mitte 2017 begannen die Nachfolgebohrungen der Phase 2 mit Step-out- und Infill-Bohrungen auf Rubicon zusammen mit Abgrenzungsbohrungen auf Helikon, das sich aus fünf zum Teil zusammenhängenden historischen Lithiumabbaustätten zusammensetzt. Detaillierte RC-Bohrungen (insgesamt 271 Bohrungen) wurden ebenfalls auf den Halden und Kippen von Helikon niedergebracht.Die Bohrungen der Phase 2 wurden im Dezember 2017 abgeschlossen und umfassten 8.800m an DD- und RC-Bohrungen. Beide Phasen des Explorationsprogramms erhöhten erfolgreich das Vertrauen in das geologische Modell und etablierten einen Rahmen für weitere Bohrungen und Untersuchungen auf dem Gelände von Helikon. Obwohl nicht alle Ergebnisse der Bohrungen der Phase 2 erhalten wurden (5 Bohrungen stehen noch aus), so unterstützen die bis dato erhaltenen Ergebnisse die Kontinuität der Geologie und des Gehalts im Streichen und in Fallrichtung auf den Zielen Rubicon und Helikon 1. Tabelle 1 gibt eine Zusammenfassung der wichtigsten Lithium- und Tantalabschnitte auf Rubicon und Helikon.Zusammenfassung der Bohrungen 2017 auf Rubicon und HelikonProjekt Bohrung Nr. Azi/Neigungswinkel ( ) von (m) bis (m) Länge(m) Wahre Mächtigkeit (m) Li2O % Ta2O5 ppmRUBICON RCDH017 220/-70 87.24 94.83 7.59 7.59 0.75RCDH019 240/-70 78.67 84.00 5.33 5.33 0.54RDH005 227/-70 12.70 18.00 5.30 5.30 1.30Einschl. 12.70 16.00 3.30 3.30 156RDH017 240/-70 21.45 23.41 1.96 1.96 2.60RDH024 227/-70 19.70 23.65 3.95 3.95 1.17RDH035 227/-70 54.07 58.50 4.43 4.43 0.57 1,727RDH059 227/-70 1.13 19.14 18.01 18.01 0.64Einschl. 1.13 3.13 2.00 2.00 1.59und 9.15 13.70 4.55 4.55 182RDH066 220/-70 104.90 106.77 1.87 1.87 0.87RDH067 220/-70 27.65 34.68 7.03 7.03 371RDH070 240/-70 102.51 107.74 5.23 5.23 1.15RRCH012 227/-70 57.00 66.00 9.00 9.00 2.25RRCH015 227/-70 51.00 60.00 9.00 9.00 0.72 243RRCH024 227/-70 und 105.00 108.00 3.00 3.00 0.75101.00 106.00 4.00 4.00 475HELIKON 1 HDH002 000/-90 8.24 24.42 16.18 15.1 0.97 652HDH003 180/-55 1.10 8.88 7.78 7.78 1.03Einschl. 1.10 5.00 3.90 3.90 173HDH004 000/-60 5.63 8.39 2.76 2.76 2.66 367HDH005 180/-60 1.00 15.00 14.00 4.27 0.95und 0.00 9.26 9.26 2.82 271HDH016 195/-60 49.05 56.15 7.10 7.10 1.06und 66.57 73.32 6.75 6.75 1.02HDH017 195/-60 37.01 43.08 6.07 6.07 2.30und 49.36 52.36 3.00 3.00 1.06und 25.90 36.27 10.37 10.37 490HRCH004 198/-60 10.00 15.00 5.00 5.00 0.71HELIKON 4 HDH014 000/-50 58.26 66.26 8.00 2.1 0.81und 63.28 68.11 4.83 1.28 263HDH015 000/-70 33.63 34.65 1.02 1.02 2.52 7,730und 44.52 51.30 6.78 5.25 1.79und 43.44 50.30 6.86 5.28 338Bohrergebnisse aus den Bohrprogrammen 2017 der Phase 1 und Phase 2 sowie Karten mit den Bohrstellen finden Sie unter www.desertlionenergy.com/projects/.Die Bohrungen der Phase 3 begannen im Februar 2018 und konzentrieren sich auf eine weitere Abgrenzung der Lithium- und Tantalvererzung auf Helikon 1 bis 5 im Streichen und in Fallrichtung, auf den Abschluss der Abgrenzungsbohrungen auf Marble Hill sowie auf einige Infill- und Zwillings-Bohrungen auf Rubicon und Helikon. Für Phase 3 sind ungefähr 7.000 Bohrmeter geplant. Die Ergebnisse der restlichen Bohrungen aus den Bohrprogrammen der Phase 2 und Phase 3 werden Anfang des zweiten Quartals 2018 erwartet. Die Zielsetzung ist die Erstellung einer Mineralressourcenschätzung bis zum Ende des zweiten Quartals 2018. Eine hochauflösende geophysikalische Erkundung bestehend aus magnetischen und radiometrischen Untersuchungen wurde Anfang des Jahres 2018 durchgeführt und die nachfolgende Auswertung und strukturelle Interpretation haben mehrere vorrangige Ziele generiert, wobei viele dieser Ziele unter einer Überdeckung liegen.Nach Abschluss der Bohrungen der Phase 3 wird sich der Fokus der Explorationsarbeiten auf die Erkundung und weitere Abgrenzung zusätzlicher Pegmatite des Lithium-Cäsium-Tantal-Typs (LCT) innerhalb Desert Lions exklusiver Prospektionslizenzen verlagern.Hinsichtlich Desert Lions erster Lieferung von Lithiumkonzentrat an den Abnahmepartner Jiangxi Jinhui Lithium Co. ("Jinhui") wurde das Unternehmen unterrichtet, dass die Ankunft des Schiffs MV Atlantic Dream in Walvis Bay erwartet wird und man am 21. April 2018 mit dem Beladen beginnt. Dieses Datum ist fünf Tage später als ursprünglich vorgesehen. Der Grund dafür ist das verspätete Auslaufen des Schiffs, was Desert Lions Abnahmeabkommen mit Jinhui aber nicht beeinträchtigt.Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es gemäß des Aktienkaufabkommens vom 17. November 2016 (das "Aktienkaufabkommen") insgesamt 549.450 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") an die Verkäufer ausgegeben hat. Das Aktienkaufabkommen wurde in Verbindung mit der Akquisition einer 80%-Beteiligung an Desert Lion Energy (Pty) Ltd., einer indirekten Tochtergesellschaft des Unternehmens, durch das Unternehmen abgeschlossen. Die Stammaktien wurden zu einem angenommenen Preis von 1,82 Dollar pro Aktie ausgegeben und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 18. August 2018 endet.Die Richtigkeit der wissenschaftlichen und technischen Information in dieser Pressemitteilung wurde von Mike Venter, Pr.Sci.Nat. und VP Exploration der Desert Lion verifiziert und zugelassen. Er ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") eine qualifizierte Person. Herr Venter hat ebenfalls die Probennahmen, Analysen- und Testdaten verifiziert, die der hier veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Information zugrunde liegen. Das Explorationsprogramm wurde von Dr. Salif Napon, P.Geo., PhD., ein Berater der Desert Lion und gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, betreut und ausgeführt.Die Bohrungen auf Rubicon und Helikon wurden mittels der DD- und RC-Bohrverfahren durchgeführt. Die Ausbringung der Bohrkern- und Bohrkleinproben im Rahmen des Bohrprogramms wurde als zufriedenstellend betrachtet ebenso wie die Probenentnahmeverfahren, die Desert Lions internen Standardverfahren folgen, die auf den CIM Best Practice Giudelines (Richtlinien fur optimale Verfahren) basieren.Desert Lion hat bis dato zwei international akkreditierte Labors für die Vorbereitung und Analyse der Proben aus den Probennahmeprogrammen der Phase 1 und 2 verwendet: ALSChemex und ACTLabs, wobei jedes dieser Labors unabhängig von Desert Lion ist. Zusätzlich zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance/Quality Control "QA/QC"), die routinemäßig von beiden Labors (in Kanada) durch Analyse von Doppelproben umgesetzt wird, hat Desert Lion ein internes QA/OC-Protokoll entwickelt, das zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und grob zerkleinerte Doppelproben zusammen mit den an die Analysenlabors geschickten Proben auf einer systematischen Basis wie folgt verwendet: 1 Standard, 1 Doppelprobe und 1 Leerprobe werden jeweils 30 Proben zugegeben (eine Zugaberate von im Durchschnitt 10%). Bei ACTLabs wurden die Proben mittels des UltraTrace 7-Verfahrens analysiert, das eine Natriumperoxid-Fusion mit anschließender ICP- und ICP/MS-Analyse kombiniert, wobei alle Metalle aufgelöst werden. Bei ALSChemex wurden die Proben durch folgende 2 Verfahren analysiert: ME-MS89L (50 Elemente mittels Na2O2-Fusion und ICP-MS) und Li-OG63 (Lithium durch Lösen in HF-HNO3-HClO4, HCL-Auslaugung).Nach Meinung der qualifizierten Person gibt es keine Faktoren, die sich auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit dieser Ergebnisse auswirken könnten. Desert Lion Energy Inc. ist ein aufstrebendes Lithiumentwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Namibias erster großer Lithiummine, die 210km von der Landeshauptstadt Windhoek entfernt ist. Die Minen Rubicon und Helikon des Unternehmens befinden sich innerhalb eines 301 Quadratkilometer großen Landpakets mit bekannter Pegmatitvererzung des LCT-Typs und das Unternehmen befindet sich zurzeit in Phase 1 seines Produktionsplans, die Produktion von Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Der Projektstandort ist das ganze Jahr über auf dem Straßenweg erreichbar und hat Zugang zu Strom, Wasser, Eisenbahn, Hafen, Flughafen und Kommunikationsinfrastruktur.Desert Lion Energy Inc.Tim Johnston, President & CEOSalisha Ilyas, VP, Investor RelationsTel: (647) 209-9200Email: info@desertlionenergy.comWebseite: www.desertlionenergy.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.