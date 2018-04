Gold-Rally im Anmarsch: "Neue Hochs im zweiten Quartal"

Der Edelmetallanalyst des Unternehmens FastMarkets, Boris Mikanikrezai, schrieb laut Kitco News in einem Beitrag auf Seeking Alpha, dass er für das zweite Quartal 2018 eine Gold-Rally erwarte; angeführt durch starke physische Nachfrage und einen schwächeren US-Dollar.Das Interesse am Kauf von Gold-ETFs hat bereits seinen höchsten Stand seit September 2017 erreicht. Sobald die bullische Spekulantenstimmung zurückkehre, würde Gold eine starke Preisreaktion zeigen, meint Mikanikrezai. "Ich halte eine Long-Position im IAU (iShares Gold Trust)) und erwarte ein neues Jahreshoch im zweiten Quartal", so der Marktbeobachter.Der makroökonomische Hintergrund, der vor kurzem plötzliche Preisbewegungen auf dem Edelmetallmarkt verursacht habe, sei ebenfalls positiv für das gelbe Metall gewesen. Der Haupttreiber des Goldpreises ist dem Analysten zufolge die Federal Reserve mit ihren in den nächsten Monaten geplanten gemäßigten Zinsschritten. Dieser Ansatz basiert auf dem Ziel des Offenmarktausschusses der Notenbank, die Inflation zurück zum 2%-Ziel zu bewegen. Laut Mikanikrezai ist die Inflation der zweite Schlüsselfaktor, der Gold höher treiben wird. Und in Anbetracht der diesjährigen Steuerreform sei das wachsende Haushaltsdefizit der USA der dritte Antriebsfaktor. Insgesamt, so fasst er zusammen, würden all diese Faktoren den US-Dollar nach unten drücken und den Goldpreis damit unterstützen.Bezüglich der aktuellen Situation beruhigt der Analyst die Edelmetallanleger: Dass es dem Goldkurs bislang nicht gelungen ist, aus seiner derzeitigen Handelsspanne auszubrechen, sollte die Goldbullen keinesfalls entmutigen. Es sei normal, dass Börsenteilnehmer angesichts neuer geopolitischer Spannungen zur Vorsicht neigen. "Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, werden die Investoren wahrscheinlich gezwungen sein, die Risiken akkurater einzupreisen. Das würde zusätzlichen Abwärtsdruck auf den Dollar und die Realzinsen ausüben", fügt Mikanikrezai hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de