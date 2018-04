Fortuna Silver unter Hochspannung!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Warum? Nun mit Blick auf die charttechnische Situation wird beim kanadischen Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. sehr deutlich, dass mit den bisherigen Zugewinnen der Widerstandsbereich von rund 4,40 USD zur Disposition steht. Die Annahme der vergangenen Analyse vom 22. Februar traf somit voll ins Schwarze und nunmehr muss sich zeigen, ob die Bullen tatsächlich die entsprechende Ausbruchskraft besitzen! Weitere Details im nachfolgenden Fazit.Die Bullen bewiesen oberhalb von 3,45 USD ihren Drang nach mehr und so steigerten sich die Notierungen, über dem Niveau von 3,85 USD, bis hin zur anvisieren Widerstandszone bei 4,40 USD. Der sich nunmehr darstellen Durchbruch verspricht für die kommenden Tage und Wochen durchaus weitere Kurssteigerungen. Idealerweise steigt die Aktie bis zum Kurslevel rund um 5,50 USD, um im weiteren Verlauf auch noch die Marke von 6,00 USD je Anteilsschein zu attackieren. Letztlich sollte sich die Performance der jüngsten Zeit durchaus fortsetzen können.Insbesondere wenn der Gold- bzw. hierbei speziell der Silberpreis ebenfalls nach oben hin rausziehen. Mögliche Pullbacks bis in den Bereich von 4,40 USD wären nunmehr auch als Re-Test anzusehen. Kritisch wäre es in diesem Zusammenhang, sofern die Kurse zu tief unter das eigentlich durchbrochene Widerstandslevel zurückfallen. Hierbei gilt es auf das Kursniveau von 4,10 USD zu achten.Bereits ein Tagesschlusspreis unter diesem Niveau, könnte weiter fallende Kurse provozieren. Rücksetzer bis in den Bereich von 3,80 USD wären dabei mindestens zu erwarten, bevor darunter die entscheidende Zone von 3,45 USD in den Fokus rücken dürfte. Unterhalb des Dezembertiefs von 3,37 USD, müsste man dann von einer Korrekturausdehnung bis hin zum Kursniveau von mindestens 2,75 USD ausgehen.Die Bullen starten zusehends die Attacke gen Norden. Eine Etablierung über dem Widerstand bei 4,40 USD sollte im weiteren Verlauf zu Kurssteigerungen bis 5,50 USD und dem folgend bis mindestens 6,00 USD führen können. Sodann wäre auch die mittelfristigen Perspektive wieder klar aufgehellt.Ein deutlicher Rückgang unter das nunmehr überwundene Niveau von 4,40 USD könnte hingegen negativ wirken. Speziell unter 4,10 USD müsste man dabei mit weiteren Abgaben bis 3,80 USD und darunter bis zur Zone rund um 3,45 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.