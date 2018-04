Infografik: Wie viele Dollarscheine sind heute im Umlauf?

Die Webseite The Visual Capitalist veröffentlichte kürzlich eine in Zusammenarbeit mit TitleMax erstellte Infografik, die zahlreiche wissenswerte Fakten rund um die Geldmenge in US-Dollar veranschaulicht. Dargestellt ist u. a., wie viele Scheine zu 1 Dollar, 2 Dollar, 5 Dollar usw. in Umlauf sind und welchen Wert diese Banknoten in der Summe haben.Der Gesamtwert aller von der US-Notenbank Federal Reserve ausgegebenen Geldscheine beläuft sich demnach auf rund 1,5 Billionen Dollar. Dies entspricht jedoch nur etwa 11% der Geldmenge M2, die auch digitale Guthaben beinhaltet und derzeit rund 14 Billionen Dollar beträgt. Doch selbst die reine Umlaufgeldmenge übersteigt bei Weitem die offiziellen Goldreserven der USA: Diese umfassen rund 261,5 Millionen Unzen und haben einen Wert von 11 Milliarden Dollar.Interessant ist auch die durchschnittliche Lebensdauer der Scheine: Während ein 100-$-Dollarschein immerhin 15 Jahre lang verwendet wird, müssen die 10-$-Scheine aufgrund von Verschleiß im Schnitt alle 4,5 Jahre erneuert werden. Münzen sind dagegen im Durchschnitt 30 Jahre lang im Umlauf.© Redaktion GoldSeiten.de