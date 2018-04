Silber: Kurssprung beendet Korrekturphase

In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits mit dem Anstieg über die 16,60 USD-Marke angekündigt, doch echte Dynamik kam erst gestern in den Markt:Im gestrigen Handel explodierte der Silberpreis förmlich und stieg in einer steilen Kaufwelle über den Widerstand bei 16,91 USD und direkt an die nächsthöhere zentrale Barriere bei 17,23 USD an. Damit wurde der zähe Seitwärtsmarkt der vergangenen Wochen mit einem Paukenschlag beendet und eine breitangelegte Bodenbildungsphase erfolgreich abgeschlossen.Das gestrige zweifache Kaufsignal hat eine Trendwende zu Gunsten der Käuferseite eingeleitet. Solange der Silberpreis über der Unterstützung bei 16,60 USD notiert, hat das Kaufsignal auch mittelfristig Bestand. An der 17,23 USD-Marke könnte es zwar zu einer leichten Korrektur kommen, diese dürfte jedoch vor der 16,96 USD-Marke enden und der Wert anschließend bei einem Bruch der 17,23 USD-Marke direkt weiter bis 17,75 und 17,91 USD klettern. Darüber läge das nächste wichtige Ziel bei 18,21 USD.Abgaben unter 16,96 USD hätten dagegen eine Korrektur bis 16,60 USD zur Folge. Erst darunter wäre die Rally gestoppt und ein Abverkauf bis 16,26 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG