Granada Gold Mine Inc. trifft Vorbereitungen für Grabungen und Bohrungen

Rouyn Noranda, 18. April 2018 - Granada Gold Mine Inc. (TSX.V: GGM) (Granada Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Vorbereitungen für ein Grabungs- und Bohrprogramm in seinem Konzessionsgebiet Aukeko trifft. Aukeko grenzt unmittelbar an das Flaggschiff-Goldkonzessionsgebiet des Unternehmens, die Goldmine Granada, in der kanadischen Provinz Quebec an. Außerdem hat das Unternehmen eine Genehmigung für Bohrungen auf öffentlichen Flächen bei Austin Rouyn beantragt. Das Unternehmen beabsichtigt, im Mai mit den Feldarbeiten zu beginnen, sofern das Wetter es zulässt.Bei Aukeko wird das Unternehmen in genau abgegrenzten Gebieten mit Grabungen und Diamantbohrungen beginnen. Die Genehmigung wurde für Grabungen und Bohrungen auf 6.000 Metern erteilt. Granada Gold hat die erforderliche finanzielle Sicherheitsleistung hinterlegt und einen Agrarwissenschaftler mit der Überwachung der Arbeiten in diesem Bereich beauftragt, wie in der Genehmigung der CPTAQ (der Initiative zum Schutz der landwirtschaftlichen Nutzflächen der Provinz Quebec) gefordert. Abkommen mit den First Nations bestehen, und die Explorationsarbeiten sollen im Rahmen der Vereinbarung zum beiderseitigen Nutzen in Zusammenarbeit durchgeführt werden.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für Bohrungen in einer anderen Zone weiter im Osten, der historischen Zone Austin Rouyn, gestellt hat. Die Bohrungen werden auf öffentlichen Flächen stattfinden, sobald die Genehmigungen erteilt wurden. Ein kleiner Bagger und ein Diamantbohrgerät befinden sich nun bei Granada und werden verlegt werden, sobald die Bedingungen es zulassen.In den Zonen Aukeko und Austin Rouyn wurde in der Vergangenheit Gold produziert, wobei nach Osten innerhalb der Erweiterung der Zone LONG Bars des Unternehmens wichtige Goldwerte erzielt wurden.Wir freuen uns sehr, die Exploration in unserer erweiterten Zone LONG Bars in Streichrichtung nach Osten zu erweitern, um den Rest der unerkundeten mineralisierten Strukturen zu untersuchen, sagte Frank J. Basa, P.Eng., President und Chief Executive Officer von Granada Gold Mine. Dies sind Zonen mit hohem Produktionspotenzial, was unserem Hauptfokus entspricht.Die Mine Aukeko wurde gegen Ende der 1930er Jahren exploriert; damals wurde ein Schacht bis in eine Tiefe von 13 Metern abgeteuft und an der Oberfläche wurden ausgedehnte Gräben angelegt. Zu diesem Zeitpunkt wurden mehrere goldhaltige Strukturen innerhalb einer 500 Meter breiten, nach Osten und Westen verlaufenden Zone, die Scherungen, Alteration und Quarzerzgänge aufwies, sowie zahlreichen Porphyrintrusionen identifiziert. Die Zone Auk Shear, in die der Schacht Aukeko in Verbindung mit Abtragungs- und Grabungsarbeiten im gleichen Umfeld abgeteuft wurde, ist von besonderer Bedeutung. Diese Zone wurde auf einer Länge von einem Kilometer mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 50 Metern kartiert. Die Scherungszone Auk war der Standort des Erzgangs Bert, wo 1938 drei Massenproben aus einem Graben etwa 50 bis 150 Meter östlich des Schachtes Aukeko entnommen wurden, die im Schnitt einen Gehalt von 7,0 Unzen Gold pro Tonne (240,0 Gramm pro Tonne) lieferten (aus öffentlichen Akten des Ministeriums für Energie und Bodenschätze (Ministère d'Energie et Ressources Naturelles; MERN) GM52851).Die Goldmine Aukeko ist Teil der von Osten nach Westen verlaufenden Struktur im Konzessionsgebiet der Goldmine Granada. Sie befindet sich zwei Kilometer östlich der erweiterten Zone LONG Bars, wo - einschließlich der historischen Bohrungen in den 1990er Jahren - bislang mehr als 120.000 Bohrmeter absolviert wurden. Zusätzliche 1,9 Kilometer weiter östlich befindet sich die Mine Austin-Rouyn. Die potenzielle Streichlänge im Konzessionsgebiet beträgt 5,5 Kilometer und erstreckt sich vom westlichsten Bohrloch in der Nähe der historischen Schächte bei Granada in Richtung Osten zum historischen Schacht bei Austin Rouyn, wo Stichproben in den 1940er Jahren bis zu 6,57 Unzen Gold pro amerikanischer Tonne (225,2 Gramm pro Tonne) ergaben. Die Stichproben haben selektiven Charakter und lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet zu. Bitte beachten Sie, dass sich innerhalb der Streichlänge zwei querschlägige intrusive Gesteinsgänge unbekannter Mächtigkeit befinden. Die potenzielle Streichlänge hat konzeptuellen Charakter, da bislang keine ausreichenden Explorationen durchgeführt wurden, um die Gesamtlänge des mineralisierten Materials abzugrenzen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dies erreichen werden.1933 wurde bei traditionellen Prospektierungen und Grabungen eine zutage tretende Lagerstätte entdeckt. Der mit der Scherung verbundene Erzgangtyp hat eine Länge von rund 270 Metern und eine Mächtigkeit von 0,3 bis 2,4 Metern. Das Haupterzgang bei Austin, N280/48, ist 300 Meter lang und 3 Meter mächtig. Historische Informationen weisen auf eine mögliche Erweiterung von 600 Metern nach Westen und 500 Metern nach Osten hin, die verifiziert werden muss. Die mineralisierten Erzgänge bestehen aus weißem und blau/grauem Quarz und werden von Ankeriterzgängen unweit des Kontakts mit dem Trümmergestein der Pontiac-Gruppe durchschnitten. Chalkopyrit und Arsenopyrit sind in den Erzgangkontaktzonen reichlich vorhanden und verbreitet. Auch Pyrit und gediegenes Gold sind in Spuren in den Erzgängen vorhanden. Die historischen Goldgehalte betragen 4,2 bis 113,49 g/t Au auf einer Länge von 1,2 bis 2,7 Metern (1946-1957) und 276 g/t Au auf der ersten Ebene des Schachtes (1939-1940) von Pal Rouyn Mines Ltée und Regent Gold.Anmerkung: Der qualifizierte Sachverständige hat die in den historischen Unterlagen angegebenen Daten verifiziert. Das in dieser Pressemeldung angekündigte Explorationsprogramm stellt die ersten technischen Feldarbeiten zur Verifizierung der historischen Informationen in diesen Unterlagen dar. Die Gehalte und Längen wurden nicht verifiziert und Ziel dieses Programms ist die Bestätigung dieser Ergebnisse. Diese Standorte sind seit den 1930er und 1950er Jahren mit Vegetation bewachsen und es ist keine Bohrkerne oder Proben aus dieser Zeit verfügbar.Claude Duplessis, P.Eng., von Goldminds Geoservices Inc., ein Berater für Geologie, Umwelttechnik und Bergbau, hat in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Granada Gold Mine Inc. erschließt das Goldkonzessionsgebiet Granada unweit von Rouyn-Noranda, Quebec. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die ehemalige Goldmine Granada, die in den 1930ern Jahren mehr als 50.000 Unzen Gold produzierte, bevor die Gebäude an der Oberfläche durch einen Brand zerstört wurden. Der höchst ertragreiche Cadillac Trend, aus dem im vergangenen Jahrzehnt auf einer Strecke von Val-dOr bis Rouyn-Noranda mehr als 50 Millionen Unzen Gold gefördert wurden, durchquert den nördlichen Bereich des Konzessionsgebiets.Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und ein überarbeitetes Blockmodell, datiert mit 30. Juni 2017 und mit Wirkung zum 16. Mai 2017, beinhalten die erste beachtliche Schätzung der hochgradigen Goldressourcen, die in Zonen in der Tiefe direkt nördlich der für den Tagebau geeigneten Lagerstätte LONG Bars Zone entdeckt wurden.Unter Anwendung eines Cutoff-Wertes von 1,5 g/t Au wurde auf einer Streichlänge von 600 Metern nördlich der ursprünglichen oberflächennahen Entdeckung bei Granada eine erste abgeleitete Tiefbauressource im Umfang von 10.386.500 Tonnen mit 4,56 g/t Au (1,5 Millionen Unzen Au) abgegrenzt. Die durch ein Grubenmodell beschränkten Ressourcen beinhalten bei Anwendung eines Cutoff-Wertes von 0,39 g/t Au 625.000 Unzen mit 1,14 g/t Au in der gemessenen Kategorie und 182.700 Unzen mit 1,26 g/t Au in der angezeigten Kategorie (807.700 Unzen mit 1,16 g/t Au in den gemessenen und angezeigten Kategorien zusammen), was gegenüber dem Blockmodell 2012 eine deutliche Steigerung der Blockmodell-Schätzungen darstellt.Das Unternehmen hat die erforderlichen Genehmigungen für die anfängliche Abbauphase - den sog. Rolling Start - eingeholt und bereits mit den Abtragungsarbeiten begonnen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Explorationsbohrungen absolviert, um die für das Konzessionsgebiet gemeldete Mineralressource zu erweitern. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.granadagoldmine.com.Das Unternehmen hat ein vorläufiges Verarbeitungsabkommen mit Canada Cobalt Works (TSX-V: CCW) unterzeichnet, das die Verarbeitung einer Erstmenge von 600.000 bis 2.000.000 Tonnen Mineralisierungsmaterial mit einem Goldgehalt von 4,5 g/t regelt. Canada Cobalt Works hat die Technikfirma Wood Group mit der Umsetzung entsprechender Studien beauftragt, um die erforderlichen Genehmigungen für die Installation einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 600 Tagestonnen am Standort Castle in Gowganda (Ontario) zu erwirken.Außerdem hat Granada Gold Ausenco Limited mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Erschließung eines Bergbaubetriebs mit einer Jahresförderkapazität von 80.000 bis 100.000 Unzen Gold im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Granada, das im Stadtgebiet von Rouyn-Noranda in der kanadischen Provinz Quebec liegt, beauftragt.Frank J. BasaFrank J. Basa P. 