Elektroautos sind der "neue beste Freund" der Edelmetalle - Thomson Reuters

Die Edelmetalle, einschließlich Gold und Silber, zählen zu den klaren Gewinnern der fortschreitenden Elektrifizierung von Fahrzeugen. Dies sagte Johann Wiebe, Chefanalyst für den Metallsektor bei Thomson Reuters, kürzlich in einem Interview mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco News während dem IPMI Precious Metals Mobility Symposium.Wiebe weist darauf hin, dass derzeit nicht nur die Produktion reiner Elektroautos, sondern auch die Fertigung von Fahrzeugen mit Hybridmotoren zunehme. Letztere nutzen weiterhin die bis dato in der Automobilindustrie typischen Katalysatoren für Ottomotoren, für die große Mengen an Palladium und Rhodium benötigt werden. In Bezug auf diese Metalle ist Wiebe also vorerst bullisch. Platin kommt dagegen vorwiegend in Dieselkatalysatoren zum Einsatz, daher rechnet der Analyst hier mit einer sinkenden Nachfrage, insbesondere in Europa.Auf die Frage, ob die Platingruppenmetalle aufgrund der Verbreitung von Elektrofahrzeugen letztlich überflüssig werden könnten, antwortet Wiebe, dass die Nachfrage kurz- bis mittelfristig eher steigen werde, u. a. weil in Schwellenländern noch ein gewisser Nachholbedarf besteht. Insbesondere am Platinmarkt könne sich der Nachfragerückgang jedoch künftig bemerkbar machen und die Preise sinken lassen.Silber könne dagegen profitieren: "Wir beobachten hier eine starke Nachfrage des Automobilsektors", so Wiebe. Das Edelmetall wird für zahlreiche elektronische Komponenten und Anwendungen benötigt, die zunehmend Verbreitung finden, beispielsweisein autonomen Autos. "Ganz allgemein wird die Elektrifizierung der Anstriebssträge dazu führen, dass in den Fahrzeugen mehr Elektronik verbaut wird, für die sowohl Gold als auch Silber benötigt wird," meint der Analyst.© Redaktion GoldSeiten.de