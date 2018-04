David Stockman warnt vor Zinsschock und Finanzcrash: "Gold ist der einzige wahrhaft sichere Hafen"

In einem Interview mit Greg Hunter von USAWatchDog.com sprach David Stockman, der Bestsellerautor und frühere Finanzberater der US-Regierung unter Ronald Reagan, kürzlich über die drohenden Gefahren an den Finanzmärkten. Mit Blick auf die weltpolitische Lage bereiten ihm insbesondere der eskalierende Handelskrieg der USA mit China sowie die Situation in Syrien Sorgen, wo die Vereinigten Staaten auf der einen und Russland und der Iran auf der anderen Seiten des Konflikts stehen.Doch auch ohne diese geopolitischen Brennpunkte sieht Stockman derzeit große Probleme auf die Märkte zukommen: Die quantitativen Straffungen der US-Notenbank Federal Reserve, die ihre Bilanz ab Oktober monatlich um 50 Milliarden $ kürzen will, und das diesjährige Haushaltsdefizit der US-Regierung stünden beispielsweise in eklatantem Widerspruch. "Im Grunde genommen wird die Fed den Anleihemärkten jährlich 600 Milliarden $ an Liquidität entziehen, während das US-Finanzministerium gleichzeitig versucht neue Schuldverschreibungen im Wert von 1,2 Billionen $ im Jahr zu verkaufen", fasst Stockman zusammen. "Das wird zu einem Zinsschock führen, wie ihn die Welt schon lange nicht mehr erlebt hat." Auch andere Zentralbanken - insbesondere die EZB - werden dem Experten zufolge künftig zulassen müssen, dass sich das Zinsniveau normalisiert. Dies werde das gesamte Finanzsystem und die globalen Aktienmärkte aus dem Gleichgewicht bringen und zur Neubewertung sämtlicher Vermögenswerte führen.Eine Rückkehr zu einem stabileren, durch reale Werte gedeckten Währungssystem - beispielsweise im Rahmen eines neuen Goldstandards - hält Stockman für eher unwahrscheinlich. Im Falle eines extremen Crashs sei es jedoch denkbar, dass Forderungen dieser Art laut werden und auch auf politischer Ebene ein Umdenken einsetzt.Doch selbst falls es nicht dazu kommt, sind Edelmetallkäufe dem Finanzexperten zufolge sinnvoll: "Ich denke, dass der Goldmarkt weltweit der einzige noch verbliebene, wahrhaft sichere Hafen ist", meint Stockman. An den Aktienmärkten sei mit einer Korrektur zu rechnen und auch der Anleihemarkt sei für Privatanleger nicht mehr sicher. "In dieser Marktumgebung werden die Leute Gold kaufen", glaubt er. "Ich denke, dass es künftig zu enormen Preissteigerungen kommen wird."© Redaktion GoldSeiten.de