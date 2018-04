Gold könnte bei Krebsbehandlungen eine große Rolle spielen

Peter Schiff schreibt auf seinem Blog Schiffgold.com darüber, dass Gold in den letzten Jahren auf verschiedenste Weise in der Technologie verwendet wurde. Laut des World Gold Councils hat die Goldnachfrage des Technologiesektors seit 2016 weiter zugenommen.Jedoch würde das gelbe Edelmetall auch in der Medizinbranche zahlreiche Entwicklungen unterstützen. Beispielsweise schreibt Schiff, dass Forscher an der University of Queensland einen Bluttest entwickelt haben, der Onkologen die Krebsbehandlung von Patienten mithilfe von Goldnanopartikeln erleichtert. Dieser Test soll den Ärzten dabei helfen, den Fortschritt der Therapie zu dokumentieren und den weiteren Fortgang unterstützen.Doch das ist nur eine der vielen medizinischen Innovationen, die mithilfe des Goldes entwickelt werden konnten. Vor kurzem haben Forscher in Mumbai die Behandlung von mehreren Krebs- und Tumorarten verbessert, indem sie Nanopartikel von Goldpolymeren und Nahinfrarotlicht verwendeten.Aufgrund der vielseitigen Verwendung von Gold in den Bereichen Medizin, Technologie und Industrie wird die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall in Zukunft wahrscheinlich weiter zunehmen.© Redaktion GoldSeiten.de