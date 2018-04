Mitsubishi Corporation: Gold hätte stärker steigen müssen

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News auf dem IPMI Symposium meinte Jonathan Butler, der Edelmetallstratege der Mitsubishi Corporation, dass er überrascht darüber war, dass die Gold-Rally nicht so stark ausfiel, wie man angesichts der geopolitischen Spannungen und des Handelskonflikt erwartet habe.In derartigen Zeiten würde das gelbe Edelmetall als sicherer Hafen fungieren. Die Tatsache, dass es jedoch nur auf 1.360 Dollar je Unze anstieg, könnte bedeuten, dass noch immer Aufwärtspotential vorhanden ist. Der Edelmetallstratege glaubt aber, dass man einen heftigeren Konflikt, über einen "Krieg der Worte" hinaus erleben müsste, damit Gold weitere Kursgewinne verbuchen kann."Aktuell nimmt die Goldnachfrage stärker zu, vor allem in den wichtigen Märkten Asiens. Deshalb könnte dieses Timing zusammen mit den geopolitischen Spannungen eine weitere Zunahme verursachen," so Butler.Bezüglich des Silbers erklärte er, dass das graue Edelmetall definitiv besser abschneiden könnte, als es das gerade tut. Dennoch solle die steigende Nachfrage der Automobilbranche, die für die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen hochwertiges Silber verwendet, das Metall weiter vorantreiben.© Redaktion GoldSeiten.de