Goldunternehmen bieten gutes Aufwärtspotential - Marktstratege

Da der Goldkurs in der letzten Zeit weiter gestiegen ist, während die Aktienkurse der Minengesellschaften kaum Gewinne verbuchen konnten, könne man damit rechnen, dass diese den Rückstand schon bald aufholen. Dieser Ansicht ist Steve Sosnick, der Chefstratege für Optionshandel des Finanzdienstleisters Interactive Brokers.In einem Interview mit Julie Hyman von Bloomberg erklärte er gestern, wie er die Situation am Goldmarkt aktuell beurteilt. "Der Goldpreis beginnt langsam zu klettern und es könnte sich womöglich ein Ausbruch nach oben anbahnen, während die Goldaktien nur so vor sich hin dümpelten", sagt Sosnick. Jetzt sei es an den Unternehmen, nachzuziehen.Der Experte erklärt weiterhin, dass es an den Märkten immer zu Branchenrotation kommt - die Anleger verlagern ihr Kapital von einem Sektor zum nächsten. Aus irgendeinem Grund hätten sie die Bergbauunternehmen bislang ignoriert. Ein positiver Faktor sei jedoch die vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung der Goldunternehmen. "Zusammengenommen sind sie immer noch kleiner als Exxon", meint Sosnick. "Wenn es zu einer gewissen Sektorrotation kommt und den Investoren bewusst wird, dass der Goldpreis zu steigen beginnt, und man sich vielleicht gegen Inflation absichern sollte, dann könnte dieser Sektor profitieren."Konkret rät der Experte dazu, Kaufoptionen auf den VanEck Gold Miner ETF zu erwerben, wenn man der Ansicht ist, dass die Aktien der Goldunternehmen wieder bis zur Obergrenze ihrer aktuellen Handelspanne steigen oder diese sogar durchbrechen werden.© Redaktion GoldSeiten.de