Palladium: Bullen erobern den Aufwärtstrend zurück

Seit Anfang April die Unterstützungs- und Zielmarke bei 908 USD erreicht und von den Bullen verteidigt wurde, zeigt sich Palladium wie entfesselt. In einer steilen Kaufwelle überwand der Wert die Hürden bei 963 und 982 USD. Damit wurden kurzfristige Kaufsignale generiert und die übergeordnete Abwärtstrendlinie gebrochen. Seither stieg entlang der Unterseite zweier zuvor unterschrittener mittelfristiger Aufwärtstrendlinien an den Widerstandsbereich von 1.015 bis 1.028 USD. In dieser Woche wurde diese Zone überschritten, die Trendlinien zurückerobert und die Barriere bei 1.052 USD attackiert.Palladium zeigt sich in beeindruckender Form. Insbesondere die Rückeroberung der Aufwärtstrendlinien und die hohe Geschwindigkeit mit der der Anstieg vollzogen wurde, sprechen klar für die Käuferseite. An der 1.052 USD-Marke hätten sich die Bullen dennoch eine Pause in Form einer Korrektur bis 1.015 USD verdient. Ein anschließender Ausbruch über 1.052 USD würde dann für eine weitere Aufwärtsbewegung bis 1.090 USD und darüber schließlich bis 1.150 USD sorgen.Erst bei einem Rücksetzer unter 1.000 USD wäre die dynamische Rally unterbrochen. Sie sollte dann jedoch nach einer Korrektur bis 982 und 963 USD fortgesetzt werden. Ein Einbruch unter 963 USD würde dagegen ein Verkaufssignal generieren und zu einem Abverkauf bis 908 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG