Schlechte Nachrichten für PGMs? - Jeff Christian

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News erklärte Jeff Christian, ein geschäftsführender Teilhaber bei CPM Group, dass die Aussichten für Platingruppenmetalle (PGMs) langfristig düster aussehen. Der Grund dafür sei die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen.Christian meint, dass Edelmetalle, Platin, Palladium und Rhodium sehr real Gefahr laufen würden, in der Autotechnologiebranche künftig keinen Fuß mehr zu fassen. Er gibt jedoch auch zu bedenken, dass der Übergang zu einer Wirtschaft, die Elektroautos unterstützt, langwierig sein wird und die Risiken für PGMs in den nächsten Jahrzehnten eher gering ausfallen werden."Der Enthusiasmus über Elektroautos und die Erwartungen, die man sehen kann, vor allem in der Lithium- und Kobaltbranche, sind a) deplatziert und b) zu enthusiastisch. Dies sind Technologien, die eine lange Zeit benötigen, bevor man sie einführen kann. Wenn sie überhaupt erfolgreich eingeführt werden können," sagt Christian abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de