Agnico Eagle Mines - Der Grundstein ist gelegt!

Der Minensektor nimmt als Ganzes langsam wieder Fahrt auf. Der HUI-Index hat seit Mitte März bereits 10% zulegen können. Und das, obwohl der Goldpreis sich kaum bewegt hat. Auch die im NYSE Arca Gold BUGS enthaltenen Aktien von Agnico Eagle Mines Ltd. können sich von ihren Jahrestiefs lösen und um 23% von 37,50 USD auf kürzlich erreichte 46 USD zulegen. Warum diese Bewegung sehr wahrscheinlich der Startschuss für etwas "Größeres" ist, lesen Sie im Folgenden.Die letzte Einschätzung zu Agnico Eagle Mines stammt vom 26. Oktober 2016 . Damals sah es noch nach einer klassischen ABC-Formation aus, die den schnellen Anstieg von Sommer 2015 bis August 2016 in ein paar Monaten korrigieren würde. Doch besonders zeitlich hat sich die gesamte Konsolidierung deutlich länger hingezogen als gedacht. Unterm Strich sahen aber Anleger eine komplexe und volatile Korrekturbewegung, die formal jetzt die Bezeichnung WXY trägt. Welle W war 3-teilig. Welle X war 5-teilig und nahm die Form eines Dreiecks an. Und Welle Y war ebenso 3-teilig.Der starke Anstieg der letzten Wochen impliziert, dass Agnico Eagle Mines sich jetzt bereits wieder in einem neuen Aufwärtszyklus befinden könnte, der den Aktienkurs ohne Weiteres dicht an die 2016er Hochs hieven könnte, die bei 57/60 USD verlaufen. Dort verläuft ein wichtiger Widerstand, an dem sich dann wohl der weitere Verlauf entscheiden wird.Entweder gibt es dort einen bullischen Ausbruch und es geht weiter rauf auf 70 USD und damit bis zum nächsten Widerstand oder aber es gibt dort einen bärischen Pullback. Unter Berücksichtigung der März-Tiefs könnten Anleger und Investoren in den kommenden Wochen zunächst aber voraussichtlich weitere deutliche Kursgewinne sehen.© Robert Schröder Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.