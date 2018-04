Silver Lake Resources Ltd.: Goldproduktion zieht massiv nach oben

Silver Lake hat heute die endgültigen Zahlen für das März-Quartal vorgelegt ( Link ). Wie berichtet, konnte Silver Lake die Goldproduktion massiv nach oben ziehen und 46.780 Unzen produzieren. Die Kosten sehen super aus. Die All-In-Kosten sind von 1.492 AUD auf 1.168 AUD gefallen. Dies entspricht 900 USD je Unze!!Dies führte zur Erhöhung der Prognose auf 145.000 - 150.000 Unzen für das laufende Geschäftsjahr. Nach allen Kosten wurden 20,7 Millionen AUD verdient und Ende März hatte Silver Lake Resources Cash und Gold im Wert von 87,4 Millionen AUD plus Aktien im Wert von 10,4 Millionen AUD! Das Unternehmen hat keine Bankschulden!Im Hedge-Buch liegen 142.500 Unzen zu 1.720 AUD.Extrem starke Zahlen in allen Bereichen. Eine Rekordgoldproduktion im Quartal und die niedrigsten All-In-Kosten seit vielen Quartalen für SILVER LAKE RESOURCES.Die Aktie erscheint mir weiterhin spottbillig! RBC hat die Aktie vor diesen Zahlen am 15.04.2018 auf "OUTPERFORM" angehoben und das Kursziel von 0,60 AUD auf 0,80 AUD erhöht:Warum die Aktie heute leicht nachgegeben hat, wissen nur die Götter oder vielleicht die Charttechniker. Fundamental ein glasklarer Kauf mit einem Potential von 30% - 50%!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.