Bulletin Resources Ltd.: Es geht voran!

Das australische Unternehmen Coolardie Minerals (noch nicht gelistet) gab nun ein Update an die Aktionäre heraus ( Link ). Das Unternehmen konnte 950.000 AUD bei 0,16 AUD platzieren und hat nun bereits mit den ersten Arbeiten auf dem GEKO-Goldprojekt begonnen. Die Grundwasserbohrungen laufen und die Arbeiten am Open-Pit ebenfalls:Coolardie ist also auf dem klaren Weg in Richtung Produktion und das Unternehmen könnte im Herbst mit der Produktion starten. Im IPO sollen nochmals 4 Millionen AUD bei 0,20 AUD aufgenommen werden.Das GEKO-Goldprojekt scheint operativ tragbar zu sein, ansonsten hätte das Unternehmen kaum die erste Finanzierung erhalten. Zwei Vorstände haben jeweils Aktien für 100.000 AUD in der Kapitalerhöhung gezeichnet. Sie stecken also "tief drin".Unser Depotwert Bulletin wird eine 10%-Royalty auf die ersten 25.000 Unzen bekommen und weitere 4% auf die nächsten gut 60.000 Unzen!Wenn diese beiden Zahlungen kommen, erhält Bulletin Resources über 8 Millionen AUD Cash "auf die Kralle", was mehr wäre, als die Firma derzeit kostet.Aktuell liegt der Börsenwert bei 7,35 Millionen AUD und dies bei 5,2 Millionen AUD in der Barkasse. Treffen die Royalty-Zahlungen ein, würde der innere Wert auf über 13 Millionen AUD (0,074 AUD je Aktie) steigen, was somit knapp eine Kursverdopplung ergeben würde, um auf Bargeld-Niveau gehandelt zu werden:Die Aktie ist relativ illiquide, da sich die meisten Aktien in festen Händen befinden. Wer das Szenario versteht und Geduld hat, kann mit Limit um 0,04 AUD ein Schnäppchen schlagen. Das Chance-Risiko-Verhältnis erscheint mir exzellent!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.