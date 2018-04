Goldminen vs. BigTech: Newmont Mining steigt - Facebook, Tesla & Co. fallen

Ausbruch aus Dreiecksformation geglückt. Dieses Chartbild ist rundum bullish.

Quelle: StockCharts.com

Vorige Woche habe ich Ihnen hier am Beispiel der Google-Aktie gezeigt, wie sehr sich die Charttechnik bei den Aktien der großen Technologiekonzerne, die in den USA als "BigTech" bezeichnet werden, verschlechtert hat. Sie zeigen durchweg Topformationen, und einige, darunter Tesla, sind bereits nach unten ausgebrochen. Damit befinden sie sich aus charttechnischer Sicht in einer Baisse.Ein ganz anderes Bild zeigen die Edelmetallaktien. Das sehen Sie - wiederum beispielhaft - an Newmont Mining Corp. Als einer der größten Goldproduzenten ist dieses US-amerikanische Unternehmen, das weltweit tätig ist, ein Flaggschiff der Branche.Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, hat Newmont Mining im April 2016 eine große Bodenformation mit einem Ausbruch nach oben beendet (oberer roter Kreis). Auf dieses Kaufsignal, mit dem der Beginn einer Hausse bestätigt wurde, habe ich Sie damals übrigens in diesem Marktkommentar hingewiesen. Meinen Lesern hatte ich die Aktie bereits acht Monate früher zum Kauf empfohlen. Mit diesem Investment sind meine Leser immerhin mit 115% im Plus - und die Aktie wird weiter steigen.Nach dem ersten steilen Anstieg auf 45 $ folgte eine mehrmonatige Korrektur, die den Aktienkurs aber nicht mehr bis an Ausbruchslinie zurückführte, ein charttechnisch durchaus übliches Verhalten. Danach ging es wieder nach oben.Dieses Chartbild ist rundum bullish. Den gesamten Kursverlauf seit Mitte 2016 interpretiere ich nämlich als die erste große Korrektur innerhalb einer noch jungen, aber langfristigen Hausse.Zu dieser Sicht der Dinge passt die extrem schlechte Anlegerstimmung an den Edelmetallmärkten, die sich während dieser Phase breitgemacht hat und bis zum heutigen Tag anhält. Es ist nämlich geradezu charakteristisch für große Haussen, dass die Laune der Marktteilnehmer während der ersten Korrekturphase ähnlich schlecht wird wie am Tief der Baisse - obwohl die Kurse deutlich höher sind.Wie Sie auf dem Chart sehen, hat diese Korrektur die Form eines Dreiecks angenommen. Inzwischen ist der Ausbruch nach oben aus dieser Formation erfolgt. Damit hat die Aktie ein weiteres Kaufsignal gegeben, das eine Fortsetzung der Hausse ankündigt. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie schon bald über das Hoch des Jahres 2016 steigen wird.Im größeren Bild deutet die relative Stärke, die Newmont Mining innerhalb des Goldminensektors zeigt, darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Jahren zu den Generälen der Edelmetallhausse gehören wird. Sie hat sogar das Potenzial, zu einem zukünftigen Börsenliebling aufzusteigen.Newmont ist nicht die einzige Edelmetallaktie, die ein überaus bullishes Chartbild zeigt. Auch die fünf Goldminen, die ich im Dezember 2017 ausführlich besprochen und zum Kauf empfohlen habe, befinden sich in den Startlöchern zu einer fulminanten Rally.Rechnen Sie in den kommenden Wochen und Monaten mit weiteren starken Kursgewinnen dieser Aktien, aber auch anderer ausgewählter Edelmetallaktien. Der nächste Hausseschub scheint jetzt zu beginnen.© Claus Vogt