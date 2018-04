Gold, Silber, GLD - Stopps können auf den Einstieg gesetzt werden!

Noch ist es etwas zu früh, um euphorisch auf den Kursanstieg von Anfang der Woche zu reagieren. Euphorie, auch andere Emotionen, sind sowieso fehl am Platze, wenn wir von der Börse und Spekulation im Allgemeinen sprechen.Wir schrieben letzten Sonntag zu den Metallen folgendes:"Wie einst in Waterloo stehen sich zwei große Streitmächte gegenüber und es fehlt nur das berühmte Zünglein an der Waage, um die Schlacht zu entscheiden. Im Falle der Schlacht von Waterloo waren dies die Preußen, auf deren Eintreffen Lord Wellington so gehofft hatte. Ob er dies jemals wirklich gesagt hat, ist nicht bestätigt. Die Analogien zur Geschichte Europas und der Entwicklung des Metallsektors in den letzten Tagen/Wochen sind einfach sehr treffend.Nach jahrelanger Herrschaft Napoleons alias die Bären konnte mit der Völkerschlacht bei Leipzig oder den Tiefs im Jahre 2015 den Bären eine entscheidende Niederlage beigebracht werden. Doch die Verbannung nach Elba reichte nicht aus, die Bären endgültig aus dem Chart zu treiben. So ist es nach den ersten Erfolgen der Bullen zur erneuten Herrschaft der Bären gekommen. Welche bislang immer wieder alle Versuche im Keim erstickt haben, einen nachhaltigen Ausbruch zu vollziehen.Entsprechend verwundert es wenig, wie wir in die aktuelle Lage gekommen sind. Zwar haben über alle Märkte hinweg die Bullen die Oberhand, aber nur sehr knapp. Es könnte noch immer jederzeit scheitern und weiteres Korrekturpotential freischalten."Per se zeigt sich das aktuelle Bild nicht anders als noch beim Wochenschluss vom letzten Freitag. Sie werden jetzt vielleicht denken, dass ist doch Blödsinn, wir stehen doch deutlich höher. Dann ertappen Sie sich selbst beim emotionalen Blick auf die Metalle.Wir stehen nicht deutlich höher, als dass es eine Signifikanz für den zukünftigen Kursverlauf hätte. Märkte und das Sentiment (Marktstimmung) reagieren auf das Überschreiten von Kurshürden, welche dann weiteres Potential freisetzen.Diese Hürden sind noch nicht genommen. Jedenfalls bisher noch nicht. Im Gold bleiben diese, wie seit Wochen bekannt, die 1366 $. Im Silber sieht es aktuell schon besser aus, die 17,09 $ konnte bisher genommen werden, die entscheidende Hürde von 17,77 $ steht noch aus und ist die für uns wichtige Marke.Wer in unseren Tradingbereichen Long gegangen ist, der kann die Stopps nun auf den Einstiegspunkt setzen und den Dingen Ihren Lauf lassen. Dies gilt für die Tradingbereiche im Gold, Silber, dem GLD, sowie auch den Minenwerten, GDX und GDXJ. Alle haben unsere Zielbereiche nach oben verlassen.Wer die letzten Wochen im Tiefschlaf verbracht hat und nun noch nach einstiegen sucht, dem sei gesagt wir sehen noch maximal zwei weitere Möglichkeiten um dies nachzuholen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de