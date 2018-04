Russland: Leichte Zunahme der Goldreserven

Die russische Zentralbank gab letzten Freitag die aktuellsten Daten zum Umfang ihrer internationalen Reserven, inklusive ihrer offiziellen Goldreserven und Währungsreserven per Ende März 2018 bekannt.Im Februar hatte Russland Gold im Umfang von 800.000 Unzen erworben. Den jüngsten Zahlen zufolge hat das Land seine Goldreserven im März um 300.000 Unzen erhöht. So beliefen sich die Goldbestände Ende März auf 60,8 Millionen Unzen im Vergleich mit den 60,5 Millionen Unzen Ende Februar.Im März betrug der Wert der russischen Goldreserven zum Ende des Monats 80,48 Milliarden US-Dollar und sank somit um 0,12 Prozent.Zudem meldete die Zentralbank des Landes den Gesamtwert ihrer Gold- und Devisenreserven in US-Dollar. Dieser belief sich per 13. April 2018 auf 462,4 Mrd. Dollar und erhöhte sich in der 15. Kalenderwoche damit um 3,5 Mrd. Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de