Gratomic Inc. und Perpetuus Carbon Technologies unterzeichnen Vereinbarung

TORONTO, 23. April 2018 - Gratomic Inc. (GRAT oder das Unternehmen) (TSX-V: GRAT) (FRANKFURT:CB81, WKN:A2JAP3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit (Vereinbarung) mit Perpetuus Carbon Technologies Limited (Perpetuus) unterzeichnet hat. Gemäß dieser Vereinbarung werden GRAT und Perpetuus aus Graphit hergestellte Graphene und Graphenhybride zur Verbesserung der Materialeigenschaften von Elastomeren in Fahrzeugreifen entwickeln und vermarkten. Daneben wollen die beiden Unternehmen auch Möglichkeiten zur Erschließung der Märkte für Polymerverbundstoffe, Energiegewinnung und Speicheranwendungen sondieren (Projekt).Die Vereinbarung umfasst die erste Projektphase (Phase 1); die beiden weiteren Phasen werden in einer Joint-Venture-Vereinbarung beschrieben, die zwischen GRAT und Perpetuus abgeschlossen werden soll.Vereinbarungsgemäß - und als Teil von Phase 1 - wird GRAT drei Kammern mit Spezialwerkzeugen für die Bearbeitung im Gesamtwert von 300.000 britischen Pfund ankaufen, welche in Besitz von GRAT verbleiben. Diese Spezialwerkzeug-Kammern werden in der bestehenden Anlage von Perpetuus im Vereinigten Königreich untergebracht. Neben der Bereitstellung der Nutzfläche für die Spezialwerkzeug-Kammern wird Perpetuus seine projektspezifischen Patentrechte (geistiges Eigentum) einbringen und für die Planung, Perfektionierung und technische Ausarbeitung verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus wird Perpetuus die Spezialwerkzeug-Kammern auch beaufsichtigen und warten.In der Vereinbarung ist vorgesehen, dass der Graphit für die Verarbeitung aus der Graphitmine Aukam in Namibia angeliefert wird.GRAT und Perpetuus werden sich den gesamten Umsatzerlös, abzüglich Betriebskosten und Kosten für den Produkteinkauf, teilen.Ich freue mich außerordentlich bekanntgeben zu können, dass mit der Vereinbarung zwischen Gratomic und Perpetuus die erste Phase von Gratomics strategischem Plan, der die Einführung des ersten vertikal integrierten Graphenprodukts aus Graphit für den Massenmarkt vorsieht, erfolgreich abgeschlossen werden konnte.Im Rahmen von Straßen-Testfahrten in Großbritannien konnte einwandfrei nachgewiesen werden, dass die außergewöhnlichen Eigenschaften der aus dem Graphit der Gratomic-Mine Aukam hergestellten Graphene die Beschaffenheit der Elastomere im Reifenprofil verbessern. Diese Ergebnisse sind wissenschaftlich belegt und lassen sich auch anhand der Tatsache bestätigen, dass das anhand von Graphen optimierte Reifenprofil einen teureren Markenreifen mit vergleichbarer Größe aussticht. Wir können nur davon ausgehen, dass der Gratomic-Reifen, der im weiteren Verlauf des Jahres auf den Markt kommen soll, beste Chancen hat, den kommerziellen Reifenmarkt zu revolutionieren und damit auch die erste Graphitmine entsteht, aus der auf kommerzieller Basis Graphit für die Herstellung von Graphen für den vertikalen Markt gefördert wird. Gratomic Inc. ist ein auf moderne Materialien und Werkstoffe spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Vermarktung von Graphitprodukten, und hier vor allem auf hochwertige Komponenten auf Graphenbasis für verschiedenste Massenprodukte, konzentriert. 