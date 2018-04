Silber-Squeeze, Gold scheitert & GDX-Marktbreite

Silber & Silber-Netto-Position der Spekulanten

Gold: Tägliche Bewegungen

Es war eine interessante Woche für die Edelmetallmärkte. Man stand scheinbar vor dem Beginn eines Short Squeeze am Silbermarkt (Hedge Fonds positionierten sich stark Short), dieser endete jedoch vor einem wichtigen Widerstand. Derweil schloss Gold die Woche relativ schwach und fiel aus der Spanne von 1.340 bis 1.350 Dollar. Die Aktien der Goldbergbauunternehmen schlossen die Woche genau wie Silber unter dem technischen Widerstand. Die Preisbewegungen am Markt deuten weiter daraufhin, dass ein Ausbruch des Goldkurses noch immer der Schlüssel zur einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Silberkurses und der Aktien der Goldbergbauunternehmen ist.Obwohl die Stimmung gegenüber Silber sehr unterstützend ist, war das graue Metall noch nicht in der Lage seinen Abwärtstrend abzulegen. Die Netto-Position der Spekulanten lag vor einigen Wochen bei 1,1% - ein Rekordtief. Das allein wird Silber nicht nach oben katapultieren, sofern es nicht den Schlüsselwiderstand Mitte der 18 Dollar durchbricht. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren, bis Gold seine Spanne von 1.360 bis 1.370 Dollar übertrifft. Das graue Edelmetall besitzt eine starke Unterstützungslinie im unteren bis mittleren 16-Dollar-Bereich.Nun zum Gold. Der Tageschart zeigt, dass Gold aus seiner Spanne von 1.340 bis 1.350 Dollar fiel, nachdem es erneut an der 1.360-Dollar-Marke abprallte. Die unmittelbare Unterstützungslinie des Goldkurses liegt bei 1.325 Dollar. Sollte diese nach unten durchbrochen werden, wäre ein Test des Bereichs von 1.300 bis 1.310 Dollar und des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts die Folge.Es gibt einige Beobachtungen, die wir mit Ihnen bezüglich der Aktien der Goldbergbauunternehmen teilen möchten. Erstens: Der GDXJ hat sich von seinem Trendwiderstand bei ungefähr 34 Dollar zurückgezogen. Zweitens: Die Marktbreitenindikatoren des GDX, wie die Advance-Decline-Linie (A/D) und der Bullish Percent Index (BPI) zeigen eine positive Abweichung. Der BPI erreichte ein 52-Wochenhoch, während sich die A/D-Linie nahe ihrer Januar-Spitze befindet, die gebildet wurde, als der GDX fast auf 25 Dollar gestiegen wäre. Obwohl der GDX also relativ schwach scheint, zeigen seine Indikatoren mehr Stärke.Die Aktien der Silber- und Goldbergbauunternehmen müssen noch immer einen wesentlichen Widerstand durchbrechen, während Gold erneut vor dem Schlüsselwiderstand kehrtmachte. Wenn der US-Dollar, der bei 90,07 schloss, auf einen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt von 92 steigt, wäre es wahrscheinlich, dass sich Gold der Spanne von 1.300 bis 1.310 Dollar annähert. Sollten sich die Aktien der Silber- und Goldbergbauunternehmen in diesem Szenario gut behaupten (was durch die aktuelle Marktbreite anzunehmen ist), dann würde dies eine gute Erholung aus dieser Spanne heraus zurück zu den Widerstandspunkten andeuten. Geringere Aktienkurse der Juniors wären ein willkommenes Zeichen und eine weitere Möglichkeit, um Investitionen vor einem großen Breakout in nicht allzu ferner Zukunft tätigen. In Erwartung dieses Breakouts haben wir unser Augenmerk auf Juniors gerichtet, die ein Gewinnpotential von 300 bis 500% über die nächsten 18 bis 24 Monate besitzen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 23. April 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.