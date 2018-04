Jeff Christian: Höhere Zinsen, höherer Goldpreis

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News erzählt Jeffrey Christian, ein geschäftsführender Teilhaber der CPM Group, dass er der Meinung sei, dass sich viele Anleger höchstwahrscheinlich zur falschen Zeit aus dem Goldmarkt zurückgezogen hätten. "Die meisten Investoren, die in den letzten Quartalen Gold gekauft haben, taten dies mit dem Ziel, kurzfristige Kapitalgewinne zu generieren. Sie handeln Gold innerhalb seiner aktuellen Preisspanne", erklärt Christian. Dies habe dazu beigetragen, dass der Goldpreis nicht aus der Handelsspanne ausbrechen konnte.Um einen Anstieg des Goldpreises zu unterstützen, müsse etwas geschehen, das man bisher nicht gesehen hätte, so Christian. Als Beispiele nennt er eine deutlich heftigere Abwärtsbewegung auf den Aktienmärkten, höhere Zinsen und größere Sorgen um das zukünftige Wachstum in den Vereinigten Staaten sowie anderen Ländern.Er prognostiziert, dass sich die wirtschaftliche Situation bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres deutlich eintrüben und Gold somit aus seiner derzeitigen Handelsspanne ausbrechen und auf 1.400 Dollar steigen könnte. Es seien dennoch die höheren Zinsen, die den Goldpreis weiter nach oben treiben würden. Die oft zitierte negative Korrelation zwischen dem Goldpreis und dem realen Zinsniveau weist der Experte von der Hand: Mit -16% sei diese sehr gering. "Wenn die Zinssätze steigen, steigt oft auch der Goldpreis, denn höhere Zinsen sind schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte, die Immobilienmärkte und die allgemeinen wirtschaftlichen Umstände", erklärt Christian.All diese negativen Auswirkungen würden Gold wiederum als sicheren Hafen attraktiver machen und somit den Preis nach oben treiben.Im Zusammenhang mit Silber weist der Marktforscher vor allem auf die geringe Investmentnachfrage hin, die sich negativ auf die Kursentwicklung auswirkte. Daran habe auch die gestiegene Nachfrage der Solarbranche nichts ändern können. "Bevor wir einen neuen Preisanstieg erleben, müssen zuerst die Investoren an den Silbermarkt zurückkehren", glaubt er.© Redaktion GoldSeiten.de