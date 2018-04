Türkei holt Goldreserven aus den Tresoren der Fed zurück ins Inland

Die Türkei hat offenbar alle bislang bei der Federal Reserve in New York verwahrten staatlichen Goldreserven zurück ins eigene Land geholt. Dies berichteten mehrere Finanzmedien unter Berufung auf einen Artikel in der türkischen Zeitung Yeni Şafak Den Angaben zufolge handelte es sich dabei um Goldbestände von 220 Tonnen, die im Laufe des letzten Jahres von den Tresoren der US-Notenbank zurück in die Türkei gebracht wurden. Kitco News wies allerdings darauf hin, dass es derzeit nicht möglich sei, die Informationen zu überprüfen. Eine offizielle Stellungnahme der Regierung liegt nicht vor.Die Türkei verfügt derzeit über staatliche Goldreserven im Umfang von 591 Tonnen und stockt diese seit Anfang 2017 Monat für Monat weiter auf.Analysten zufolge ist die Rückführung der Goldreserven höchstwahrscheinlich politisch motiviert. "Die Türkei versucht, ihre Währung zu stärken", sagte George Gero, der Direktor von RBC Wealth Management gegenüber Kitco. Auf diese Weise wolle man eine Botschaft stärkerer Unabhängigkeit an die USA senden.Erst letzte Woche hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gefordert, dass Kredite des Internationalen Währungsfonds in Gold statt in US-Dollar beglichen werden sollten.© Redaktion GoldSeiten.de