Gold: Oben kein Durchkommen

Für den Goldpreis ging es in den vergangenen Wochen nur seitwärts voran. Die Notierungen hielten sich dabei oberhalb des mittelfristig maßgebenden Aufwärtstrends, konnten aber die Widerstandszone um 1.358 USD nicht nachhaltig durchbrechen. Zuletzt fiel der Kursverlauf zum Aufwärtstrend zurück.Die kurzfristig aufkommende Abwärtsdynamik birgt die Gefahr, einen Trendbruch nach sich zu ziehen. Rutscht Gold unter 1.325 USD, könnten auch wieder 1.307 USD erreichbar werden. Darunter ist dann weiterer Platz bis in den Bereich der Unterkante des mehrwöchigen Abwärtstrendkanals gegeben, welche derzeit bei 1.292 USD verläuft. Erst oberhalb der 1.358 USD zum Schlusskurs wird das Chartbild bullischer, was Kursgewinne bis 1.375 USD nach sich ziehen könnte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG