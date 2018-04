Australian Swan in Gold und Silber ab sofort mit neuem Motiv erhältlich

Die australische Prägestätte Perth Mint hat gestern auf ihren Blog die diesjährige Ausgabe der Anlagemünze "Australian Swan" vorgestellt. Die Münze wurde im April 2017 zuerst in einer silbernen Ausführung herausgegeben und im Oktober auch in Gold auf den Markt gebracht und war damals aufgrund der stark limitierten Auflage schnell ausverkauft.In diesem Jahr wartet die Münze mit einem neuen Design auf: Zu sehen ist ein auf dem Wasser schwimmender erwachsener Trauerschwan mit einem Küken. Der Trauerschwan oder auch Schwarzschwan ist in Australien und Tasmanien weit verbreitet und unterscheidet sich durch sein fast vollständig schwarzes Gefieder und seinen längeren Hals von den europäischen Arten.Die 2018er Ausgabe des Australian Swan ist als 1-Unzen-Münze in Gold und Silber mit einer Feinheit von je 99,99% verfügbar. Wie schon im vergangenen Jahr ist die Auflage des Trauerschwans in Gold auf 5.000 Münzen limitiert, während die Auflage der Silbermünze 25.000 Stück beträgt.Die Münzen sind im Online-Shop der Perth Mint sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. Aufgrund der Beliebtheit des Produkts können innerhalb der ersten 48 Stunden nur maximal drei Goldmünzen und zehn Silbermünzen pro Person bestellt werden.© Redaktion GoldSeiten.de