Analysten zunehmend bullisch: Murenbeeld & OCBC erhöhen Goldpreisprognose

Die Zahl der bullischen Beobachter des Goldmarktes nimmt weiter zu. Immer mehr Experten rechnen offenbar damit, dass der Goldpreis im weiteren Jahresverlauf steigen und Ende 2018 bei 1.400 $ oder deutlich darüber liegen wird.So auch das Team des Marktforschungsunternehmens Murenbeeld & Co, das seine Preisprognose kürzlich anhob. In einem Interview mit Kitco News sagte Chantelle Schieven, die Leiterin der Marktforschungsabteilung von Murenbeeld, dass man aufgrund des zunehmenden Inflationsdrucks und des schwächeren US-Dollars mittlerweile einen Durchschnittspreis von 1.355 $ je Unze in diesem und 1.421 $ je Unze im nächsten Jahr erwartet.Für das Jahresende sagen die Analysten einen Goldpreis von 1.386 $ vorher - vorausgesetzt, die Marktumgebung bleibt stabil. "Wenn wir eine geopolitische Krise und infolgedessen einen 10-30 $ höheren vierteljährlichen Durchschnittspreis mit einkalkulieren, wird der Goldkurs Ende 2018 wahrscheinlich bei mehr als 1.400 $ liegen", heißt es im aktuellen Bericht.Auch die Analysten der in Singapur ansässigen Großbank OCBC erhöhten in dieser Woche ihr Kursziel für Gold und wechselten damit in das Lager der Optimisten. Wie Kitco meldete, gehen sie nun davon aus, dass die Unze Gold zum Jahresende 1.400 $ kosten wird, nachdem sie bislang einen Preis von nur 1.150 $ je Unze vorhergesagt hatten.Barnabas Gan, der Rohstoffökonom der OCBC, warnte die Investoren in diesem Zusammenhang, dass die globalen geopolitischen Spannungen zuletzt zwar abebbten, damit jedoch noch nicht aus der Welt sind. Insbesondere die Gefahr eines Handelskriegs sei nicht gebannt. Sollte sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China zuspitzen, ist seiner Einschätzung nach mit desaströsen Folgen für die Weltwirtschaft und Kursverlusten an den Aktienmärkten zu rechnen.Gleichzeitig könnte die höhere Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten den Goldpreis auf über 1.600 $ steigen lassen.© Redaktion GoldSeiten.de