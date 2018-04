Rohstoffe: Die Top-Anlageklasse 2018?

Seit einiger Zeit mehren sich die Hinweise darauf, dass Rohstoffe als Anlageklasse wieder beliebter werden. Die Webseite Visual Capitalist hat nun eine von der Bank of America Merrill Lynch erstellte Infografik veröffentlicht, die den neuen Trend veranschaulicht: Der aktuelle "Vermögenswertteppich" zeigt die annualisierten Renditen der verschiedenen Anlageklassen seit 2004.Die Grafik macht deutlich, dass die Rohstoffe im Vergleich zu anderen Assets in diesem Jahr bislang die beste Performance zeigten, denn seit Jahresbeginn konnten sie annualisierte Renditen von 22,7% verzeichnen. Direkt unter ihnen liegt Gold mit einem Plus von 11,6%. Interessant ist hierbei auch, dass sich die Rohstoffe zuletzt 2000 und 2002 an der Spitze dieser Grafik befanden, also zum Beginn des letzten Rohstoff-Superzyklus.In den letzten Jahren entwickelte sich der Rohstoffsektor eher moderat. Setzen sich die aktuellen positiven Entwicklungen jedoch fort, so könnte 2018 zum besten Jahr für den Sektor seit 2003 werden. Gestützt wird der Aufwärtstrend zum einen durch die Erholung der Ölpreise, zum anderen auch durch die wachsende Rolle von Metallen im Bereich der erneuerbaren Energien.Der Rohstoffsektor könnte Anlegern also noch immer zahlreiche gute Investitionsmöglichkeiten bieten. Denn es scheint auch, als seien Rohstoffe so unterbewertet wie schon seit 20 Jahren nicht mehr - zumindest im Verhältnis zu Aktienindices wie dem S&P 500.© Redaktion GoldSeiten.de