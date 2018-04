Pacific Rim Cobalt Corp. wird ein umfangreiches Bohrprogramm beginnen

VANCOUVER, 25. April 2018 - Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt", ein Ressourcenunternehmen mit Assets in der Nähe des größten Kobaltmarktes der Welt meldete heute die Mobilisierung von zwei Bohrgeräten für den Beginn eines detaillierten Explorationsprogramms auf seinem 5.000 Hektar großen Kobaltprojekt TNM in der Provinz Papua der Republik Indonesien.Wie bereits bekannt gegeben hat das Unternehmen alle notwendigen Explorations- und Umweltgenehmigungen gesichert, die es dem Unternehmen ermöglichen, mit dem Explorationsprogramm unverzüglich zu beginnen einschließlich Kartierungen, übertägiger Probennahmen und Bohrungen auf dem Projekt TNM. Ferner haben Unternehmensvertreter während der letzten 90 Tage umfassende Gemeinde-Konsultationen mit lokalen Interessenvertretern sowie mit regionalen Regierungsbeamten durchgeführt, die zu einer überwältigenden Unterstützung der Pläne des Unternehmens zur Weiterentwicklung des Projekts führten. Es wird erwartet, dass nach Erreichen des vollständigen Betriebs, das laufende Projekt dem Gebiet einen wesentlichen wirtschaftlichen Vorteil bringen wird.Die Bohrarbeiten werden kurze Bohrungen bis in vertikale Tiefen von im Durchschnitt 35m einschließen, was basierend auf historischen Informationen ausreichend ist, um sowohl die obere mit Kobalt angereicherte Limonit-Zone als auch die untere Saprolit-Zone zu durchteufen. In der Vergangenheit bohrten die Betreiber bis in Tiefen von im Durchschnitt 7m und berichteten, dass sie das vollständige Lateritprofil nicht durchteuft haben, wobei erhöhte Kobalt- und Nickelgehalte am Ende der Bohrungen beobachtet wurden. Das Projekt TNM wurde von früheren Betreibern eingehend erkundet, wobei der Fokus auf der Nickelvererzung lag. Während dieser Zeit brachten sie 856 Bohrungen nieder und legten 26 Testgruben an. Pacific Rim Cobalts Arbeiten werden sich sowohl auf die fünf in der Vergangenheit identifizierten und durch Bohrungen überprüfte Prospektionsgebiete als auch auf vier bisher nicht abgebohrte Prospektionsgebiete konzentrieren.Das Explorationsprogramm wird zusätzliche übertägige Kartierungen, Bohrungen mit einem handgeführten Schneckenbohrer und Probenentnahmen in den mit Kobalt und Nickel vererzten Zonen einschließen. Die Kartierungen werden detaillierte drohnengestützte topografische und fotografische Vermessungen als Kontrolle für aktuelle und zukünftige Explorationsaktivitäten einschließen. Vor Ort werden Gebäude errichtet, die ein zentrales Feldbüro und Labors für die anfängliche Untersuchung und Vorbereitung der Bohrkernproben vor dem Transport zur unabhängigen Analyse in Jakarta beherbergen werden.Eine historische Schätzung*, die noch aus der Zeit vor der Notwendigkeit einer einheitlichen Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen stammt und folglich nicht die zurzeit geltenden Standards des National Instrument 43-101 erfüllt, wurde als eine Richtlinie für Pacific Rim Cobalts Arbeitsprogramm 2018 verwendet. Diese frühen Daten verwendeten Messungen, die noch heute gültig sind und laut diesen beginnt die Vererzung an der Oberfläche und umfasst bei Anwendung eines Cut-off-Gehaltes von 0,8% Nickel möglicherweise 37 Millionen Tonnen mit 0,11% Kobalt und 1,31% Nickel. Das Unternehmen beabsichtigt, die Ressource zu bestätigen und wo möglich die historische Schätzung zu erweitern, da nur 5 der 9 bekannten Kobalt-/Nickelvorkommen Gegenstand der historischen Untersuchungen waren. Der Klarheit halber und zur Transparenz sowie Integrität der betreffenden Forschungsarbeiten lesen Sie bitte die Anmerkung hinsichtlich der historischen Schätzungen am Ende der Pressemitteilung. Das Unternehmen versichert, dass diese Daten in keiner Weise eine Ressourcenschätzung implizieren, sondern nur als Basis für seine aktuellen Explorationsarbeiten und Vorgehensweise angegeben werden.Herr Ranjeet Sundher, Pacific Rim Cobalts President und CEO, sagte: "Unsere strategische Lage an der Nordküste der Provinz Papua der Republik Indonesien bringt das Projekt in unmittelbare Nähe zu den Batteriemetallmärkten der Welt. Mit dem Beginn unseres ersten durch historische Daten geleiteten Bohrprogramms sind wir mit dieser einzigartigen Gelegenheit optimistisch, dieses Projekt in ein Asset zu entwickeln, was den Unternehmenswert erhöhen und das Unternehmen in die Ausgangslage versetzen wird, sich eines Tages an der Versorgungskette der Batterienmetalle zu beteiligen. Die oberflächennahe Art der Kobalt-/Nckel-Vererzung auf dem Projekt TNM eignet sich gut für kostengünstige logistisch unkomplizierte Bohrungen. Folglich erwarten wir, dass sich die Gelegenheit zur Durchführung einer Ressourcenschätzung in der nahen Zukunft bieten wird. Es wird ein arbeitsreiches Jahr werden und wir freuen uns darauf, die Bohrer in Bewegung zu setzen und den Unternehmenswert zu erhöhen.Pacific Rim Cobalt betrachtet die hierin enthaltenen Schätzungen der Kobalt- und Nickeltonnagen und -gehalte als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen sind in einem Bericht mit dem Titel "Summary Geologic Investigations, PT. Pacific Nikkel Indonesia 1969 - 1979" (Reynolds 1979) enthalten. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") entsprechen, und wurden nicht erneut definiert, um den aktuellen CIM Definition Standards zu entsprechen. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Pacific Rim Cobalt betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die Schätzungen den aktuellen CIM Definition Standards anpassen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten auf der Liegenschaft des Unternehmens gibt. Die Bemühungen, zusätzliche Informationen zu den relevanten historischen Arbeiten zu erlangen, halten an; es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese ursprünglichen Daten ausfindig gemacht werden können. Pacific Rim Cobalt glaubt, dass die historischen Schätzungen für die weitere Exploration auf der Liegenschaft relevant sind. Weitere Informationen finden Sie in unserem technischen Bericht, der am 8. Dezember 2017 auf SEDAR veröffentlicht wurde und unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com abrufbar ist.Herr Garry Clark, P. Geo. und ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Meldung geprüft und genehmigt hat.(CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung von Kobaltprojekten in Indonesien gerichtet ist. Sein TNM-Kobaltprojekt umfasst Kobalt- sowie Nickelvererzungen und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur für ganzjährige Erschließungsaktivitäten. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Kobalt in Zusammenhang mit den wichtigsten Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien der nächste vorherrschende Investmenttrend sein. Derzeit besteht ein Kobaltversorgungsdefizit und die Versorgungskette für Kobalt ist zunehmend anfällig. Kobalt ist Teil einer aufstrebenden Branche mit außergewöhnlichem Potenzial. Pacific Rim ist davon überzeugt, dass die Qualität seiner Projekte und seine Nähe zu den Märkten dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, eine führende Stellung im Bereich der Kobalterschließung einzunehmen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pacificrimcobalt.com.Ranjeet Sundher - President und CEO(604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & Director(604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger(778) 985-8934sean@theparmargroup.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.