Desert Lion Energy Inc.: Anlieferung der 1. Ladung Lithiumkonzentrate

TORONTO, 25. April 2018 - Der namibische Lithiumentwickler und aufstrebende Lithiumkonzentratproduzent Desert Lion Energy Inc. (TSXV: DLI) ("Desert Lion" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Ladung Lithiumkonzentrat an den Hafen von Walvis Bay in Namibia angeliefert hat. Dies erfolgte gemäß der Konditionen des Abnahmeabkommens (das Abnahmeabkommen") mit dem chinesischen Lepidolith-Verarbeiter und Abnahmepartner Jangxi Jinhui Lithium Co. Limiteds ("Jinhui"). Die erste Ladung wird erwartungsgemäß ungefähr 30.000 Tonnen Lithiumkonzentratmaterial umfassen, was Bruttoeinnahmen von ungefähr 3,8 Millionen Dollar für das Unternehmen generieren wird.Gemäß der Konditionen des Abnahmeabkommens ist Jinhui verpflichtet, das gesamte Lithiumkonzentratprodukt aus Phase 1 des Produktionsplans des Unternehmens zu erwerben, was laut Schätzungen des Unternehmens ungefähr 150.000 Tonnen bis 160.000 Tonnen Lithiumkonzentrat über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monate sein werden.Die Zahlung für diese Ladung wurde besichert durch die Übergabe eines unwiderruflichen und vorbehaltlosen Kreditbriefs der Jinhui zugunsten der Desert Lion über einen Betrag der 110% des Kaufpreises der Ladung entspricht."Die Anlieferung der ersten Ladung Lithiumkonzentrat repräsentiert einen signifikanten Meilenstein für Desert Lion, was zeigt, dass die Produktionskette funktionsfähig ist von der Abhaldung, dem Sortieren und der Aufbereitung bis hin zur Lieferung des Produkts an unseren Abnahmepartner im Hafen von Walvis Bay," sagte Tim Johnston, President und Chief Executive Officer von Desert Lion. "Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Produktionsphase, während wir uns auf die Produktion höherwertiger Produkte und den Abbau in großem Umfang in der zweiten Hälfte von 2018/2019 zubewegen."Das Unternehmen plant im zweiten Quartal 2018 die Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung und wirtschaftlichen Erstbewertung hinsichtlich des Lithiumprojekts des Unternehmens in Namibia (das "Projekt").Tim Johnston, CPEng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens und gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung überprüft und zugelassen und war für die Verifizierung der Daten hierin verantwortlich. Desert Lion Energy ist ein aufstrebendes Lithiumentwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Namibias erster großer Lithiummine, die ungefähr 210km von der Landeshauptstadt Windhoek entfernt ist. Die Minen Rubicon und Helikon des Unternehmens liegen innerhalb eines 301 Quadratkilometer großen Landpakets mit bekannten Lithium führenden Pegmatiten. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in der ersten Phase seines Produktionsplans: die Produktion und der Export von Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Der Projektstandort ist das ganze Jahr über auf dem Straßenweg erreichbar und hat Zugang zu Strom, Wasser, Eisenbahn, Hafen, Flughafen und Kommunikationsinfrastruktur.Desert Lion Energy Inc.Tim Johnston, President & CEOSalisha Ilyas, VP, Investor RelationsTel: (647) 209-9200Email: info@desertlionenergy.comWebseite: www.desertlionenergy.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.