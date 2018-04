Carley Garner: Hat Gold die Party verpasst?

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News sprach Carley Garner, CEO von DeCarley Trading, davon, dass der Goldpreis trotz all der unterstützenden Umstände - geopolitische Spannungen, Handelskriege, etc. - einfach nicht in der Lage sei, aus seiner derzeitigen Handelsspanne auszubrechen. Das gelbe Edelmetall habe die Chance auf eine Rally schlichtweg verpasst."Wenn nicht jetzt, wann dann? Deshalb bleibe ich, was Rallys betrifft, erst einmal pessimistisch," so Carley, die dieses Jahr keinen wesentlichen Anstieg des Goldpreises mehr erwartet. Die Geschäftsführerin glaubt jedoch auch nicht, dass die zunehmenden Investitionen am Kryptowährungsmarkt für die schwache Performance des Goldkurses verantwortlich sind. "Das spielt vielleicht eine kleine Rolle, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass das ein wesentlicher Faktor ist."Derzeit, so meint sie, sei es besser dem US-Dollar gegenüber bullisch zu sein, da dieser weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben und somit als Gegenwind gegenüber den meisten Metallen fungieren wird.© Redaktion GoldSeiten.de