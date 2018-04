Silber: Kaufdruck verpufft

Nach einer langwierigen Bodenbildungsphase knapp über den Unterstützungen bei 16,01 und 16,26 USD war der Silberpreis Mitte April über die Hürde bei 16,60 USD und eine auf diesem Niveau verlaufende Abwärtstrendlinie ausgebrochen. Doch was als fulminante Aufwärtsbewegung begann und den Kurs des Edelmetalls direkt über die Hürde bei 16,96 USD und an den Widerstand bei 17,23 USD katapultierte, endete zuletzt mit einem starken Abverkauf: Am vergangenen Mittwoch brach Silber wieder an die 16,60 USD-Marke ein und droht damit die bullischen Vorgaben der letzten Tage zu negierenNoch ist nicht aller Tage Abend für die Bullen, doch die Wucht des Kursrutsches muss zu Denken geben. Sollten sie den Einbruch dennoch an der 16,60 USD-Marke stoppen können, wäre ein Anstieg bis 16,96 USD die Folge. Dort könnten die Bären jedoch erneut zuschlagen. Erst über dieser Marke wäre der Einbruch neutralisiert und damit der Aufwärtstrend der Vortage reaktiviert. Dann dürfte die 17,23 USD-Marke zügig angesteuert werden.Darüber käme es zu einem mittelfristigen Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 17,91 USD. Setzen die Bären die Verkaufswelle dagegen mit einem Bruch der 16,60 USD-Marke fort, dürfte Silber bis 16,26 USD zurücksetzen, ehe sich der Wert wieder erholen könnte. Darunter drohen jedoch bereits weitere Verluste bis 16,01 USD und schließlich bis 15,59 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG