Frank Holmes bleibt bullisch gegenüber Gold

Frank Holmes, CEO von U.S. Global Investors, erzählte Daniela Cambone von Kitco News in einem Interview, dass er im offensichtlichen Gegensatz zu anderen Investoren mit den aktuellen Entwicklungen am Goldmarkt zufrieden sei. Man befände sich über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt und er glaubt, dass der Verbraucherpreisindex in Zukunft steigen wird. Sollte das passieren, würde das wiederum den Goldpreis nach oben treiben. Deshalb bleibt Holmes bullisch.Der CEO selbst ist einer der wenigen Investoren, die zeitgleich in Gold und Kryptowährungen investieren und ist der Meinung, dass ihm weitere Investoren auf den Kryptowährungsmarkt folgen werden, sobald sie realisieren, dass goldgedeckte Kryptowährungen auf der ganzen Welt akzeptiert werden.Ebenso spricht er an, dass Goldschmuck oftmals auch beliebt als Investition sei. Vor allem für in Amerika lebende und arbeitende Frauen aus China oder Indien, die diesen jederzeit zurückkaufen würden. Deren Länder haben laut Holmes eine natürliche Affinität für den Schmuck.