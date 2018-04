Platingruppenmetalle: Preise und US-Produktion im Februar

Das geologische Institut der Vereinigten Staaten ( USGS ) veröffentlichte in dieser Woche den Bericht zur Preisentwicklung der Platingruppenmetalle sowie zur Produktion von Platin und Palladium in den USA im zweiten Monat des Jahres.Die Preisperformance des Sektors war dabei durchwachsen: Während sich der Preis für Rhodium im Februar gegenüber dem Januar um 8% erhöhte und auch Ruthenium etwas teurer wurde, sank der Palladiumpreis um 7%. Die durchschnittlichen Preise für Platin und Iridium blieben dagegen nahezu unverändert.Im Vergleich zum Vorjahr wurde jedoch für fast alle Platingruppenmetalle ein starker Preisanstieg verzeichnet. Palladium kostete im Februar 32% mehr als ein Jahr zuvor; der Iridiumpreis stieg um 36%, der Rhodiumpreis um 112% und bei Ruthenium betrug das Plus sogar 375%. Nur der Platinpreis hat seit Anfang 2017 leicht nachgegeben.Seit Beginn dieses Jahres veröffentlicht das USGS zudem die monatlichen Fördermengen der inländischen Platin- und Palladiumminen. Diese sind den Angaben zufolge in den ersten Monaten 2018 konstant geblieben.© Redaktion GoldSeiten.de