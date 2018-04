CPM Group erwartet weitere Abnahme der Silberinvestitionen 2018

Wie Reuters meldete, hat das Marktforschungsunternehmen CPM Group kürzlich den aktuellen Jahresbericht zum Silbermarkt veröffentlicht. Im "Silver Yearbook 2018" schreiben die Analysten, dass der Silberpreis in diesem Jahr in erster Linie von der Investmentnachfrage abhängig ist, die im vergangenen Jahr stark abgenommen hatte und um 52% auf 50,2 Mio. Unzen netto gesunken war.Für 2018 prognostiziert die CMP Group einen weiteren Rückgang auf 43,9 Mio. Unzen. Dies wäre der niedrigste Wert seit 2006. Insbesondere im Einzelhandel ist die Nachfrage nach Anlageproduktion aus Silber dem Artikel zufolge regelrecht eingebrochen. Die Marktforscher merken jedoch an, dass geopolitische Krisen zumindest vorübergehend auch am Silbermarkt zu vermehrten Käufen führen könnten, da sich Investoren in turbulenten Zeiten häufig mit Hilfe von Edelmetallen gegen Abwärtsrisiken an den allgemeinen Märkten absichern.Die Silbernachfrage anderer Branchen wird nach Einschätzung der CPM Group in diesem Jahr zunehmen. Mit Blick auf die Solarindustrie rechnen die Analysten mit einem Anstieg des Silberbedarfs um 1,2% auf 107,3 Mio. Unzen. Dies werde jedoch nicht ausreichen, um den Preis signifikant zu beeinflussen. Die zur Herstellung von Schmuck und Silberwaren benötigte Menge wird sich 2018 zudem um voraussichtlich 8,9% auf 306,1 Mio. Unzen erhöhen.Die globale Minenproduktion wird sich den Marktforschern zufolge in diesem Jahr kaum verändern. Die vorausgesagte weltweite Fördermenge beträgt 776,6 Mio. Unzen, was einem Plus von 0,2% gegenüber 2017 entspräche.Im Laufe des nächsten Jahrzehnts soll der Ausstoß jedoch sinken. "Es steht zu erwarten, dass ein rückläufiges Minenangebot und eine wachsende Nachfrage im Fertigungssektor den Markt künftig straffen werden", heißt es im Bericht. Infolgedessen könne es auch zu einem Anstieg der Preise kommen.© Redaktion GoldSeiten.de