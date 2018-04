Gold & Silber: Die ultimative Absicherung gegen alles, was auf den Märkten falsch läuft

Heute bekommen wir einen weiteren Vorgeschmack darauf, was auf den Märkten falsch läuft. Vor kurzem sank der Dow Jones Index um über 500 Punkte und der NASDAQ verlor mehr als 100 Punkte. Wer weiß schon, bei welchem Stand die Märkte zum Handelsschluss schließlich werden? Aber das ist nicht wirklich wichtig; denn Märkte werden nicht nach Tagen oder Wochen bewertet, vielmehr nach Monaten und Jahren. Also, bleiben Sie geduldig und sie werden mit einem Rückgang des Dow Jones Index von mindestens 50% belohnt werden.Leider vergessen viele Händler, auch einige frustrierte Edelmetallinvestoren, dass eine Finanzblase mehrere Phasen besitzt. Es scheint, als seien alle Erinnerungen an den Finanzzusammenbruch von 2008 nach etwa zehn Jahren komplett verschwunden. Obwohl ich die Denkweise der Mainstream-Medien "Diesmal ist es anders" verstehen kann, lese ich freudig Kommentare von desillusionierten Edelmetallinvestoren, die vom ungezügelten Wahnsinn der Märkte mitgerissen wurden.Also, lassen Sie mich die Phasen einer Finanzblase darlegen, um diejenigen daran zu erinnern, die entweder durch Mainstream-Medien beeinflusst wurden oder nur die Grundsätze vergessen haben:Wenn ich eine vernünftige Schätzung machen müsste, dann würde ich mir vorstellen, dass wir entweder gerade dabei sind, den Rückgang nach der Spitze zu erleben oder uns nahe der Verleugnungsphase befinden. Sobald der Dow Jones Index jedoch unter 20.000 Punkte fällt, werden die Märkte in die Angstphase übergehen. Während der Angstphase wird man dann beobachten können, wie Preis und Nachfrage nach Edelmetallen zunehmen. Wenn wir in die Kapitulationsphase eintreten, könnte eine noch nie dagewesene Edelmetallnachfrage auftreten.Lassen Sie uns den aktuellen Chart des Dow Jones Index betrachten. Wie ich bereits in mehreren Artikeln und Videos angesprochen habe, bewegt sich nichts in einer geraden Linie, und es wird etwa ein bis zwei Jahre dauern, bis der Index seine Tiefstände erreicht. Jedoch wird dies nicht der ultimative Tiefstand des Dow sein. Das wird wahrscheinlich noch weitere 10 bis 15 oder mehr Jahre in Anspruch nehmen.Der Dow Jones Index hatte seit 2007 nicht mehr mit einer solchen Volatilität zu kämpfen. Auch wenn er 2011 und 2016 einige Korrekturen über sich ergehen lassen musste, ist die aktuelle Volatilität noch schlimmer, da sich die FINRA Margin-Verschuldung auch nahe eines Rekordhochs befindet. Bevor ich Ihnen jedoch die FINRA Margin-Verschuldung Tabelle zeige, lassen Sie uns zuerst den Verlauf des MACD des Dow Jones Index bis zurück ins Jahr 1982 betrachten:Wenn die MACD-Technik am unteren Rand des Charts betrachten, können wir eine sehr ominöse Situation erkennen. Die obere Trendlinie des Dow Jones Index (die obere schwarz-gepunktete Linie) befindet sich bei 1.000 Punkte des MACDs. Aktuell befindet sich der MACD bei 1.761 Punkten. Als die Märkte 2009 jedoch zusammenbrachen, fiel der MACD auf mehr als negative 1.000 Punkte. Wie Sie also sehen können, muss der Dow Jones Index weit fallen, bevor er die "0"-Basislinie erreicht.