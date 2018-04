Suki Cooper - Neue Hochs für Gold

In einem Interview auf CNBC mit Suki Cooper vom britischen Finanzunternehmen Standard Chartered sprach sie davon, dass Gold derzeit, trotz guter Unterstützung durch geopolitische Risiken und den physischen Markt, in einer recht engen Handelsspanne gefangen sei. Dennoch würde das Unternehmen einen Goldanstieg erwarten, der durch eine erneute strukturelle Schwäche des US-Dollar ausgelöst werden soll.Hierbei spricht sie das Treffen des Offenmarktausschusses (FOMC) der Federal Reserve an, das im Juni dieses Jahres stattfinden soll und nach dem man Goldpreiszunahmen verzeichnen soll. Für das zweite Halbjahr 2018 erwartet Cooper fünf-Jahreshochs, die durch einen erneut schwächelnden Dollar im vierten Quartal verursacht werden sollen.Im Allgemeinen steht Standard Chartered dem Goldpreis, trotz kurzfristiger Schwäche, noch immer konstruktiv gegenüber und erwarte in jedem Fall einen deutlichen Anstieg des gelben Edelmetalls.© Redaktion GoldSeiten.de