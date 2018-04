Steigender Dollar unterdrückt Rohstoffrally

Erste letzte Woche schien es, als würde gerade eine Rohstoffrally stattfinden.Gold, Silber, Basismetalle und Rohöl schnellten alle in die Höhe. Aber nun, weniger als eine Woche später, fallen die Preise stark. Und warum?Machen wir die HFTs verantwortlich, die mit digitalen Derivatkontrakten handeln.Sie haben den plötzlichen, starken Anstieg des US-Dollars "erlebt" und beeilten sich, ihre Metallinvestitionen so schnell zu verkaufen wie sie diese erst letzte Woche gekauft hatten.In den Mainstream-Medien werden Sie nur Schlagzeilen wie "Investoren mieden das gelbe Metall heute, weil..." finden.Ja, ja, was auch immer. Sie wissen es mittlerweile wahrscheinlich besser.Wollen Sie sehen, warum der Goldpreis am COMEX wirklich so stark zurückging? Plotten Sie ihn einfach mit der Entwicklungskurve des Europreises.Unten können Sie einen 10-Tages-Chart des COMEX-Goldes (in Blau) und der EUR/USD-Kurve (in Candlesticks) betrachten. Wir können den Euro als Ersatz für einen umgekehrten Dollar-Index verwenden, da der Euro bei etwa 60% des Indexes gewertet wird.Vor drei Wochen haben wir das recht detailliert besprochen. Wenn Sie diesen Artikel verpasst haben, dann können Sie diesen Artikel hier finden.Wissen Sie, im Jahr 2018 wird Goldanhand Fundamentaldaten gehandelt.All diese "Analysten", die ihre Meinungen abgeben, indem Sie so tun, als würden physisches Angebot, physische Nachfrage, ETF-Zuflüsse, Abhebungen Shanghais, imaginäre "Wellen" und dergleichen eine Rolle spielen, sind entweder ahnungslos oder hinterlistig.In diesem Augenblick der fortlaufenden Krise sind die einzigen Faktoren, die den Dollar-Preis des Goldes beeinflussen können, Veränderungen im Vergleich zum "Wert" des US-Dollars und der US-amerikanischen Zinsen. Die digitalen Preisebben und -fluten und die Bullionbanken verwalten das physische Angebot dieses Preises.So ist das. Das ist alles.Kann sich das jemals ändern? Natürlich!Was wir geduldig erwarten, ist der Moment kritischer Masse, in dem die Nachfrage nach jeglichen Formen des Goldes (Futures, ETFs, eingebundenes physisches Metall, Barren/Münzen, etc.) die Mithaltefähigkeit der Bullionbanken übertrifft.Vielleicht wird dies schlicht durch einen allmählich ansteigenden Preis verursacht. Vielleicht durch die nächste große Finanzkrise. Vielleicht durch Geopolitik und Krieg. Wer kann das schon sicher sagen? Aber dieser Augenblick kritischer Masse wird definitiv kommen. So viel ist sicher.Aktuell sorgen wir uns jedoch um die Rally des US-Dollars.