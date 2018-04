Tahoe Resources mit erneuter Täuschung?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die nordamerikanische Edelmetallmine Tahoe Resources deute mit dem Einbruch unter die Unterstützung von 4,35 USD eine weitere Korrekturwelle an. Doch weit gefehlt wie man sieht, denn nach einem neuen Verlaufstief bei 3,76 USD begann die Aktie ihr Reversal und durchbrach dabei sogar die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Erneute Täuschung? Denn faktisch sollte die Aktie, im Anschluss an die jüngsten Verluste, jetzt wieder rasch aufdrehen, um oberhalb von 5,50 USD weiter in Richtung 6,50 USD und darüber bis zum Widerstand bei 7,75 USD anzusteigen.Unterhalb von 4,70 USD könnte die Situation wieder rasch drehen und die Bären die Oberhand bekommen. Weitere Rücksetzer bis 4,35 USD und darunter bis zum Verlaufstief bei 3,76 USD wären in der Konsequenz einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.